Riscattare la sconfitta contro il Manchester United e blindare il passaggio del turno in Champions League. Dopo la vittoria con la Spal, Massimiliano Allegri attende con serenità il match dell'Allianz Stadium con il Valencia: partita che potrebbe garantire ai bianconeri l'accesso agli ottavi di finale. Ai giocatori juventini basta infatti anche un pareggio per avere la matematica certezza della qualificazione con un turno di anticipo.

Seduto di fianco all'ex Joao Cancelo, il tecnico livornese ha così presentato la partita: "Intanto conquistiamo il passaggio del turno, poi pensiamo al primo posto – ha esordito Allegri – Il Valencia è in un momento diverso dall'andata, sarà difficile vincere, loro possono tenere aperto il passaggio del turno. Non dobbiamo addormentarci come con il Manchester United. Ma quella sconfitta magari ci ha fatto bene, forse saremmo caduti a Milano".

in foto: CR7 e la Juve di scena a Empoli.

La favorita per la vittoria finale

"Il modulo? 4-3-3 no, 4-3 e poi vediamo di fare un po' di casino davanti – ha aggiunto il mister – Torna Matuidi, sicuramente. Lasciare fuori qualcuno non è mai facile, stiamo tutti bene intanto. Cuadrado ora sta imparando a fare il mediano destro ed è importante. Dybala? Mi aspetto che giochi una buona partita, così come da tutta la squadra. Siamo migliorati molto, ma dobbiamo farlo ancora molto".

Di fronte al Valencia, che non gioca una partita in Italia in una competizione europea dal dicembre 2009 (Genoa-Valencia 1-2), la Juventus dovrà non solo vincere ma confermare di meritare l'etichetta di grande favorita per la vittoria finale: "Troppo facile ora dire Juve e City, non è così – ha però spiegato Allegri – Per me la favorita è il Barcellona, dietro ci sono due o tre squadre e ci siamo anche noi. Real e Bayern in crisi? La Champions è una cosa diversa. Il Real l'anno scorso stava molto peggio di così in campionato. La squadra deve essere pronta a marzo, stiamo lavorando sapendo che ora non conta niente".