Il grande spettacolo della Champions League torna martedì 27 e mercoledì 28 novembre. Sono quattro le squadre italiane in lizza, tutte ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale quando mancano 2 giornate. Le prime a scendere in campo domani sono la Juventus e la Roma (entrambe in casa e alle ore 21), rispettivamente contro Valencia e Real Madrid. Il giorno successivo sarà la volta del Napoli e dell'Inter (sempre alle 21): partenopei al San Paolo contro la Stella Rossa Belgrado, nerazzurri a Wembley contro il Tottenham. Qual è la situazione nei vari gruppi? Chi ha maggiori opportunità di superare la fase a gironi? E' possibile che la Serie A faccia en-plein di qualificate agli ottavi di finale.

Gruppo H, la Juventus si qualifica agli ottavi se…

La situazione del Gruppo H, come si evince dalla classifica, vede la Juventus con un piede negli ottavi di finale. Ai bianconeri basta anche un pareggio contro il Valencia per essere sicuri di superare la fase a gironi, per avere la matematica certezza di farlo al primo posto invece la squadra di Allegri deve battere il Valencia e sperare nella sconfitta del Manchester United contro lo Young Boys. Diversamente, si deciderà tutto il 12 dicembre in occasione di Young Boys-Juventus e Valencia-Manchester United.

La Juventus batte il Valencia ed il Manchester United lo Young Boys

Juventus 12, Manchester Utd 10, Valencia 5, Young Boys 1

Juventus 12, Manchester Utd 10, Valencia 5, Young Boys 1 La Juventus pareggia col Valencia ed il Manchester United batte lo Young Boys

Manchester Utd 10, Juventus 10, Valencia 6, Young Boys 1

Manchester Utd 10, Juventus 10, Valencia 6, Young Boys 1 La Juventus vince ed il Manchester United pareggia con lo Young Boys

Juventus 12, Manchester Utd 8, Valencia 5, Young Bys 1

Juventus 12, Manchester Utd 8, Valencia 5, Young Bys 1 La Juventus perde e il Manchester United vince con lo Young Boys

Manchester United 10, Juventus 9, Valencia 8, Young Boys 1

Gruppo H, calendario 5a e 6a giornata

27 novembre: Manchester United-Young Boys; Juventus-Valencia

12 dicembre: Young Boys-Juventus; Valencia-Manchester United

in foto: La classifica della Juventus nel Gruppo H di Champions

Gruppo G, la Roma si qualifica agli ottavi se…

Roma e Real Madrid sono in testa al Gruppo G con lo stesso numero di punti (9) ma con i blancos in vantaggio in virtù della differenza reti (+8 vs +6). Con un pareggio o una vittoria i giallorossi sono certi di passare agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Diversamente sarà costretta a vincere (o pareggiare in caso di ko del Cska) all'ultimo turno contro il Plzen.

La Roma vince con il Real Madrid e vince anche il Cska

Roma 12, Real Madrid 9, CSKA 7, Plzen 1

Roma 12, Real Madrid 9, CSKA 7, Plzen 1 La Roma vince con il Real Madrid e il Cska pareggia

Roma 12, Real Madrid 9, CSKA 5, Plzen 2

Roma 12, Real Madrid 9, CSKA 5, Plzen 2 La Roma vince con il Real Madrid e il Cska perde

Roma 12, Real Madrid 9, Plzen e CSKA 4

Roma 12, Real Madrid 9, Plzen e CSKA 4 La Roma pareggia col Real e il CSKA vince

Real Madrid e Roma 10, CSKA 7, Plzen 1

Real Madrid e Roma 10, CSKA 7, Plzen 1 La Roma pareggia col Real e pareggia anche il CSKA

Real Madrid e Roma 10, CSKA 5, Plzen 2

Real Madrid e Roma 10, CSKA 5, Plzen 2 La Roma pareggia col Real e il CSKA perde

Real Madrid e Roma 10, Plzen e CSKA 4

Real Madrid e Roma 10, Plzen e CSKA 4 La Roma perde col Real Madrid e il CSKA vince

Real Madrid 12, Roma 9, CSKA 7, Plzen 1

Real Madrid 12, Roma 9, CSKA 7, Plzen 1 La Roma col Real Madrid perde e il CSKA pareggia

Real Madrid 12, Roma 9, CSKA 5, Plzen 2

Real Madrid 12, Roma 9, CSKA 5, Plzen 2 La Roma perde col Real Madrid e perde anche il CSKA

Real Madrid 12, Roma 9, Plzen e CSKA 4

Gruppo G, calendario 5a e 6a giornata

27 novembre: CSKA Mosca – Viktoria Plzen (ore 18.55), Roma – Real Madrid (ore 21)

12 dicembre: Viktoria Plzen – Roma (ore 18.55), Real Madrid – CSKA Mosca (ore 18.55)

in foto: La classifica della Roma nel Gruppo G di Champions

Gruppo C, il Napoli si qualifica agli ottavi se…

Il Girone C del Napoli è quello più equilibrato, in bilico. Liverpool e azzurri in vetta con 6 punti, Psg 5 e poi c'è la Stella Rossa a 4: tutte hanno ancora possibilità di qualificarsi. Cosa serve alla formazione di Ancelotti per staccare il pass e accomodarsi agli ottavi di finale? Con un successo al San Paolo contro i serbi della Stella Rossa i partenopei potrebbero già qualificarsi matematicamente sempre che il Liverpool riesca almeno a pareggiare al Parco dei Principi col Psg. Diversamente tutto sarà rinviato all'ultima giornata del girone.

Il Napoli vince con la Stella Rossa e vince il Liverpool

Napoli 9, Liverpool 9, Psg 5, Stella Rossa 4

Napoli 9, Liverpool 9, Psg 5, Stella Rossa 4 Il Napoli vince e il Liverpool pareggia con il Psg

Napoli 9, Liverpool 7, Psg 6, Stella Rossa 4

Napoli 9, Liverpool 7, Psg 6, Stella Rossa 4 Il Napoli vince e il Psg batte il Liverpool a Parigi

Napoli 9, Psg 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4

Napoli 9, Psg 8, Liverpool 6, Stella Rossa 4 Il Napoli pareggia con la Stella Rossa e il Liverpool vince

Liverpool 9, Napoli 7, Psg 5, Stella Rossa 4

Liverpool 9, Napoli 7, Psg 5, Stella Rossa 4 Il Napoli pareggia e pareggiano Psg e Liverpool

Napoli 7, Liverpool 7, Psg 6, Stella Rossa 4

Napoli 7, Liverpool 7, Psg 6, Stella Rossa 4 Il Napoli pareggia e il Psg vince contro il Liverpool

Psg 8, Napoli 7, Liverpool 6, Stella Rossa 4

Gruppo C, calendario 5a e 6a giornata

28 novembre: Napoli-Stella Rossa; Paris Saint Germain-Liverpool

11 dicembre: Liverpool-Napoli; Stella Rossa-Paris Saint Germain

in foto: La classifica del Napoli nel Gruppo C di Champions

Gruppo B, l'Inter si qualifica agli ottavi se…

Perché l'Inter abbia la matematica certezza di passare agli ottavi di finale con un turno di anticipo servirebbe almeno un pareggio contro gli Spurs. Se, invece, l'Inter perde a Londra ma conservando il vantaggio nello scontro diretto col Tottenham, ai nerazzurri servirebbe un successo nell'ultima partita contro il PSV a prescindere dal risultato della partita Barcellona-Tottenham.

L’Inter vince con il Tottenham e vince il Barcellona

Barcellona 13, Inter 10, Tottenham 4, Psv 1

Barcellona 13, Inter 10, Tottenham 4, Psv 1 L'Inter vince con il Tottenham e pareggia il Barcellona

Barcellona 11, Inter 10, Tottenham 4, Psv 2

Barcellona 11, Inter 10, Tottenham 4, Psv 2 L'Inter vince con il Tottenham e perde il Barcellona

Barcellona 10, Inter 10, Tottenham 4, Psv 4

Barcellona 10, Inter 10, Tottenham 4, Psv 4 L'Inter pareggia con il Tottenham e vince il Barcellona

Barcellona 13, Inter 8, Tottenham 5, Psv 1

Barcellona 13, Inter 8, Tottenham 5, Psv 1 L'Inter pareggia con il Tottenham e il Barcellona pareggia

Barcellona 11, Inter 8, Tottenham 5, Psv 2

Barcellona 11, Inter 8, Tottenham 5, Psv 2 L'inter pareggia col Tottenham e il Barcellona perde

Barcellona 10, Inter 8, Tottenham 5, Psv 4

Barcellona 10, Inter 8, Tottenham 5, Psv 4 L’Inter perde col Tottenham e vince il Barcellona

Barcellona 13, Tottenham 7, Inter 7, Psv 1

Barcellona 13, Tottenham 7, Inter 7, Psv 1 L'Inter perde col Tottenham e il Barcellona pareggia

Barcellona 11, Tottenham 7, Inter 7, Psv 2

Barcellona 11, Tottenham 7, Inter 7, Psv 2 L'Inter perde col Tottenham e perde il Barcellona

Barcellona 10, Tottenham 7, Inter 7, Psv 4

Gruppo B, calendario 5a e 6a giornata

28 novembre ore 21: Tottenham – Inter; Psv – Barcellona

11 dicembre ore 21: Barcellona – Tottenham; Inter – Psv