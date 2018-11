La vittoria contro la Spal ha ancora una volta confermato il dominio assoluto della Juventus, che continua a non perdere punti e a correre in un campionato a parte: un torneo senza avversari attrezzati per fermarla. Anche contro la formazione di Semplici, i campioni d'Italia hanno dimostrato di non conoscere limiti e di voler continuare nell'attuale cavalcata da record. Allegri può sorridere, perché nessun'altra Juventus ha infatti avuto un inizio così vincente in campionato.

Con i 37 punti conquistati nelle prime tredici giornate, la squadra bianconera ha cosi aggiornato un record invidiabile che apparteneva, tra l'altro, alla formazione juventina allenata da Fabio Capello nella stagione 2005/2006, che raccolse 36 punti nei primi 13 turni. Un dato che acquista ancor più prestigio se analizzato a livello europeo, dove nei cinque campionati più importanti soltanto il Paris Saint-Germain sta viaggiando ad un ritmo più alto con 42 punti in 14 gare.

I record di CR7 e Chiellini

Il successo dell'Allianz Stadium è però servito anche per scrivere altre pagine importanti del club piemontese. Ancora in attesa di un avversario in grado di batterla, la Juventus ha infatti eguagliato anche un altro primato. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo in due occasioni la formazione bianconera è rimasta imbattuta nelle prime 13 giornate di Serie A: è successo nei campionati 1997/98 e 2011/12.

Tra i protagonisti dell'ottimo inizio di stagione c'è anche e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro è salito a nove gol in Serie A (affiancando Piatek in vetta alla classifica cannonieri) e ha già superato nella storia juventina Pippo Inzaghi, Gonzalo Higuain e David Trezeguet: nessuno dei tre capace di arrivare a 10 reti in stagione dopo 16 partite ufficiali. La festa è infine completa se pensiamo anche a Giorgio Chiellini: entrato nel finale con la Spal. Il difensore ha infatti festeggiato la sua presenza numero 483, che gli ha permesso di superare Bettega ed entrare nella top five degli juventini più presenti.