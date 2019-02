Sarà un Paris Saint Germain incerottato quello che scenderà in campo in casa del Manchester United martedì 12 febbraio alle 21. Per la sfida d'andata degli ottavi di finale della Champions League, i parigini oltre a Neymar dovranno fare a meno di altre due pedine importanti ovvero Edinson Cavani e Thomas Meunier. Sia l'attaccante uruguaiano che l'esterno belga sono finiti ko nell'ultimo match di campionato contro il Bordeaux. A fare il punto sulle loro condizioni ci ha pensato il club della Tour Eiffel con due note ufficiali.

Infortunio Edinson Cavani, cosa si è fatto il Matador

Come sta Edinson Cavani? Il Matador si è infortunato in Psg-Bordeaux tirando un calcio di rigore. Dopo aver accusato un dolore all'anca, si è avvicinato alla panchina chiedendo il cambio. Confermati i timori iniziali della panchina della squadra campione di Francia, con gli esami strumentali che non hanno dato buone notizie a mister Tuchel. Questa la nota ufficiale del Paris Saint Germain: "Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di un tendine dell'anca destra".

Edinson Cavani salterà Manchester United-Psg degli ottavi di Champions

Quali sono i tempi di recupero dall'infortunio di Edinson Cavani? Se il club non è entrato nello specifico spiegando che "Il trattamento e la durata dell'assenza dai campi dipenderanno dall’evoluzione nei prossimi giorni", le indiscrezioni parlano di un possibile stop di un mese. Certa la sua assenza nella partita di andata degli ottavi di Champions League Manchester United-Psg in programma martedì 12 febbraio alle ore 21. Tuchel spera di recuperare il suo bomber per la gara di ritorno al Parco dei Principi del 6 marzo.

Il Psg dopo Neymar e Cavani perde anche Meunier per il Manchester United

Quella contro il Bordeaux è stata una partita maledetta per il Psg. Oltre a Edinson Cavani è finito ko anche l'esterno della nazionale belga Thomas Meunier. Scontro con l'avversario Kamnano e brutto colpo al capo per il calciatore di Tuchel, che ha riportato "una leggera commozione cerebrale". Anche lui sarà costretto a saltare Manchester United-Psg di Champions, dovendo necessitare di riposo e, come si legge nella nota ufficiale "sottoporsi ad consulto neurologico di controllo nel fine settimana". La squadra transalpina dunque in vista della gara dell'Old Trafford dovrà fare i conti, con l'assenza delle sue stelle Neymar, Cavani e dell'utilissimo Meunier.