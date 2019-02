Alla fine sono caduti anche gli dei dell'Olimpo francese: l'armata del Paris Saint Germain ha subito la prima sconfitta stagionale in Ligue1 ad opera del Lione e si sono subito intraviste le prime crepe nella macchina quasi perfetta di Tuchel, già caduta in Champions League nel Girone della prima fase ed esclusa dalla Coupe de France. Una squadra infarcita di talento ma che senza il suo faro principale, il brasiliano Neymar, è apparsa a tratti in difficoltà.

E' anche così che si spiega l'ultimo sfogo di Kylian Mbappé, altra stella indiscussa del Paris Saint-Germain, che ha parlato dell’assenza per infortunio del compagno, proprio all'indomani dello scivolone di Lione. Parole polemiche contro chi ha subito puntato il dito verso il club, autore fin qui di una stagione epocale in campionato dove può vantare, malgrado la sconfitta, 10 punti di vantaggio sulla seconda e 13 sulla terza.

Lo sfogo di Mbappè dopo il ko di Lione

Il 2-1 di Lione ha aperto il fianco alle prime spine nella rosa del Psg. Sotto accusa sono finiti i giocatori, rei di essere orfani di Neymar, che resterà assente per molto tempo causa infortunio, e non aver dimostrato di saper reagire alle avversità: “Difficile giocare senza Neymar? Chiedete a Valverde se è facile giocare senza Messi oppure ad Allegri se è facile farlo senza Ronaldo" ha ribattuto il neo campione del Mondo con la Francia, Mbappè.

Ovviamente per noi è più difficile giocare senza Neymar, ma questa è la realtà del momento e dobbiamo accettarla. Anche la scorsa stagione Ney si era infortunato e dimostreremo di aver imparato dai nostri errori, ma dateci tempo

Cosa si è fatto Neymar e i tempi di recupero

Neymar tornerà in campo solo fra dieci settimane dopo la lesione al quinto metatarso del piede destro del brasiliano. L'infortunio è stato causato da un duro colpo durante la sfida di Coppa di Francia contro lo Strasburgo del 23 gennaio. Per Neymar si è escluso l'intervento ma un recupero attraverso un trattamento conservativo. Salterà sicuramente il doppio l'ottavo di finale di Champions League contro il Manchester United.