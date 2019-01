Social bollenti per Mauro Icardi. Le ultime notizie sul futuro dell'argentino e sul caso del mancato rinnovo con l'Inter passano dal suo profilo Instagram. Dopo aver "difeso" la sua compagna-agente Wanda Nara, il capitano nerazzurro con un ulteriore messaggio nelle sue stories ha lanciato un messaggio perentorio a quelli che ha definito come "pseudogiornalisti", ai tifosi e soprattutto all'Inter dichiarando di essere pronto a rinnovare il suo contratto solo quando arriverà un'offerta "corretta e concreta"

in foto: https://www.instagram.com/mauroicardi/?hl=it

Inter, Mauro Icardi scatenato su Instagram: difende Wanda Nara, attacca la stampa e avvisa i nerazzurri

Prima la difesa dell'operato della sua moglie-agente Wanda Nara, poi un attacco pesante a "La Gazzetta dello Sport" e infine il chiarimento perentorio sulla questione legata al rinnovo del contratto con l'Inter. Giornata social a dir poco intensa per Mauro Icardi, dopo che nella giornata di ieri la sua compagna aveva infiammato il mercato, parlando del mancato accordo sul prolungamento contrattuale del suo assistito con la società nerazzurra, con tanto di top club interessati alle sue prestazioni (i media argentini hanno rilanciato anche sul possibile interesse della Juventus)

Mauro Icardi avvisa l'Inter, per il rinnovo del contratto serve offerta corretta e concreta

Un vero e proprio affondo quello di Mauro Icardi. Il bomber ha raccontato la sua verità e lo ha fatto riservando una stilettata anche a quelli che ha definito come "pseudogiornalisti". L'attaccante e capitano dell'Inter ha lanciato anche un messaggio chiarissimo al suo club: "Voglio chiarire a tutti i lettori che leggono pseudogiornalisti e giornali seri che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere una reale idea dei fatti, che il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l'Inter mi sottoporrà un'offerta corretta e concreta. Solo allora si potrà parlare di rinnovo con verità, eludendo le menzogne gratuite che ad oggi vengono diffuse".

Le ultime notizie sul caso del rinnovo di Icardi con l'Inter

La palla dunque passa all'Inter. Come reagiranno i nerazzurri agli affondi di Wanda Nara prima e Mauro Icardi poi? Le parti per ora sono lontanissime sul rinnovo visto che se l'argentino chiede circa 10 milioni di euro, Marotta potrebbe spingersi fino a 7 milioni. Lecito aspettarsi dunque novità importanti nelle prossime ore, con i nerazzurri che però sicuramente avrebbero preferito trattare l'argomento con maggiore discrezione, evitando che il caso finisse per catalizzare l'attenzione sui social