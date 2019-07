Nelle notizie di calciomercato di oggi 22 luglio c'è in primis il colpo Angel Correa al Milan, con il blitz rossonero in Spagna per strappare l'attaccante all'Atletico. La Juventus pensa alle uscite, e continua a restare alla finestra per Chiesa (al quale la Fiorentina offre il rinnovo e conferma ) e Icardi. Su quest'ultimo c'è il Napoli che avvia i contatti con il giocatore e Wanda Nara, aspettando il possibile via libera per James Rodriguez. Per gli azzurri è ufficiale il colpo Elmas. Inter che dopo il vertice di mercato è pronta ad affondare il colpo per Lukaku e Dzeko, mentre per la Roma è tempo di dare la caccia ad un altro difensore dopo Mancini.

Milan, il colpo di mercato Angel Correa nelle trattative di oggi

Il colpo di mercato di giornata è sicuramente quello del Milan che dopo gli arrivi di Krunic, Hernandez e Bennacer, ha calato il poker. Raggiunto l'accordo con l'Atletico per il trasferimento in rossonero di Angel Correa. Secondo quanto riportato da Sky, proficuo il blitz di Boban che si è recato in Spagna per chiudere l'operazione: 40 milioni di euro per la parte fissa con bonus di facile raggiungimento per arrivare a 50, più altri 7 milioni di bonus più complessi, per arrivare ad un totale di 57 milioni. Valzer di attaccanti dunque per il Milan con André Silva che vola al Monaco per 30 milioni, e Cutrone che potrebbe essere girato al Wolverhampton. Prosegue il pressing su Demiral, prescelto della dirigenza e da Giampaolo: 40 milioni potrebbero non bastare per i bianconeri che valutano se privarsi di lui o di Rugani.

Juventus, le notizie di mercato in entrata e uscita

Per quanto riguarda le ultime sulle trattative della Juventus potrebbe esserci un restyling sulle fasce con Alex Sandro e Cancelo sacrificati e i sostituti da pescare tra Alex Sandro, Rose, Miranda, oppure il pallio di Sarri Hysaj, Darmian e Piccini. Tanti i nomi in uscita: Khedira, Matuidi, Mandzukic e Higuain possono sempre partire. Per il Pipita c'è sempre la Roma, con il giocatore che avrebbe aperto ai giallorossi solo in caso di buonuscita pagata dalla Juventus. Il futuro di Dybala invece è un'incognita visto che sarà fondamentale il colloquio con Sarri: l'argentino dovrebbe essere schierato come punta, ma nel caso in cui non dovesse essere sicuro del posto da titolare allora, potrebbe aprire al Paris Saint-Germain o al Manchester United. A proposito di Red Devils Paul Pogba resta una bellissima e costosa suggestione, così come quel Neymar che secondo i tabloid spagnoli sarà l'oggetto di un incontro tra la Juve e l'agente Zahavi. Per quanto riguarda Perin si è complicato l'affare col Benfica che dopo lo stop delle visite mediche vorrebbe tesserare il portiere di Latina a partire da gennaio, cambiando così la modalità di trasferimento precedentemente concordata. Una situazione sgradita alla Juventus. Per Chiesa la Fiorentina non molla e si prepara ad una ricca proposta di adeguamento contrattuale

Calciomercato Napoli, nelle ultime notizie le trattative per Icardi e James. Ufficiale Elmas

Nelle ultimissime notizie di calciomercato del Napoli c’è innanzitutto l'ufficialità dell'acquisto di Elmas da parte del Fenerbahce. È stato lo stesso club turco a formalizzare l'ingaggio del calciatore per il quale gli azzurri hanno investito 16 milioni. Capitolo James Rodriguez: il Real ha fretta di chiudere e l’Atletico non sembra così convinto dell’acquisto del colombiano. Una situazione che potrebbe far comodo agli azzurri che entro il 29 luglio (data del rientro dalle vacanze di James) potrebbero produrre l’affondo definitivo, contando anche su un’apertura di Perez ad uno sconto (38/40 milioni). Se non sarà James, sarà uno tra Pepé e Lozano per un Napoli che porta avanti il discorso per Mauro Icardi. Contatti tra la dirigenza azzurra e Wanda Nara, per valutare la possibilità di un’operazione che permetterebbe di beffare la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe stato anche una telefonata tra il giocatore e Carlo Ancelotti (Quanto alle cifre, la trattativa tra i club potrebbe muoversi sui 60/70 milioni mentre al calciatore andrebbe un ingaggio importante da 7 milioni a stagione).

Inter, vertice di mercato a Nanchino e punto sulle trattative

Nelle notizie sulle trattative di oggi in casa Inter c'è il vertice tra Antonio Conte e la dirigenza andato in scena a Nanchino. Marotta ha tranquillizzato tutti, dopo lo sfogo di pochi giorni fa del mister, parlando di una sintonia totale e di un mercato che presto sarà completo. I nerazzurri dovranno quindi produrre l'affondo per Lukaku (l'alternativa potrebbe essere Leao del Lille che costa 40 milioni) e Dzeko, provando a far calare le pretese di United e Roma che non si schiodano rispettivamente da 80 e 20 milioni di euro. Con Perisic "tagliato" da Conte, un nome caldo per la fascia potrebbe essere quello di Kolarov con alternative Emerson Palmieri e Kostic. C'è la volontà di chiudere in fretta per Icardi e Nainggolan, con quest'ultimo che continua ad avere richieste dalla Cina.

Roma, quali sono le trattative di oggi di mercato

La Roma sta dando la caccia sul mercato ad un altro difensore, dopo l'acquisto già formalizzato di Gianluca Mancini. 3 i nomi caldi: il primo è quello di Toby Alderweireld, per il quale bisognerà versare i 28 milioni della clausola rescissoria al Tottenham, poi a seguire sono obiettivi graditi anche Lucas Verissimo, difensore 23enne del Santos (costa 9 milioni) e Daniele Rugani. La Juventus per il centrale chiede però non meno di 30 milioni di euro. Stallo nella situazione legata al rinnovo di Zaniolo che resta un nome caldo per la Juventus, per il Milan (che aveva tentato lo scambio con Suso, rispedito al mittente), e soprattutto per il Real Madrid. Nel frattempo per la serie a volte ritornano, ecco che la Roma vira nuovamente sul brasiliano Malcom, in uscita dal Barcellona (il club che con un blitz nella scorsa estate lo soffiò ai giallorossi). Il problema però è l'ingaggio di quasi 5 milioni.

Il calciomercato delle altre squadre in Serie A

Le notizie di mercato di oggi sulle altre squadre raccontano di un De Rossi sempre più vicino al Boca Juniors. Secondo la stampa argentina, giovedì l’ex giallorosso potrebbe sostenere le visite mediche al Boca. Idea Balotelli per la Fiorentina, mentre il Sassuolo ha quasi chiuso per Obiang con la voglia di trattenere Boateng. Sarà presto ufficiale Rog-Cagliari, mentre il Torino alza la posta in palio per Simone Verdi: offerta da 25 milioni (più bonus) per il Napoli

Le notizie di oggi sul calciomercato internazionale, le trattative più importanti

Nelle notizie di giornata del calciomercato internazionale si parla ancora di Gareth Bale. Il gallese in uscita dal Real ha ricevuto un’offerta monstre dalla Cina: il Beijing Guoan mette sul piatto un ingaggio da 35 milioni di euro a stagione. A proposito di contratti, potrebbe essere super quello del Psg per il rinnovo di Mbappé: 38 milioni all’anno fino al 2024 per chiudere al Real. Sfuma per le italiane (in primis il Napoli) l’obiettivo Fekir che è in procinto di passare al Betis per 25 milioni. Colpo green del Borussia Moenchengladbach, che ha ufficializzato l'acquisto di Marcus Thuram. L'Ajax ha trovato l'erede di de Ligt, si tratta di Edson Omar Álvarez, che arriva dal Club America per 15 milioni di euro