Le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Spagna riguardano ancora una volta Neymar e il possibile interesse della Juventus nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal quotidiano il "Mundo Deportivo", nel corso di questa settimana potrebbe esserci un incontro tra i vertici del club di corso Galileo Ferraris e l'agente di Neymar, Pini Zahavi. Il tutto per valutare la fattibilità dell'operazione che resta comunque a dir poco difficile

Calciomercato Juventus, le ultime notizie su Neymar

In Spagna non hanno dubbi: l'interesse della Juventus per Neymar è concreto e non rientra nel proverbiale "fantamercato". Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna e in particolare dal quotidiano Mundo Deportivo, potrebbe esserci addirittura un incontro nei prossimi giorni di questa settimana per sondare il terreno per un'eventuale operazione legata al brasiliano. I vertici della Juventus infatti potrebbero incontrare presto Pini Zahavi, agente del calciatore e intermediario tra i due club nella trattativa. Un summit per valutare la possibilità di concretizzare quella che sarebbe una richiesta dell'attaccante, intenzionato a lasciare Parigi.

Dalla Spagna, la prima offerta della Juventus al Psg per Neymar

Quella per Neymar è, numeri alla mano, un'operazione molto difficile per la Juventus che ha già speso 75 milioni di euro per de Ligt e deve fare i conti con il monte ingaggi. Secondo il Mundo Deportivo però sarebbe arrivata già un'offerta da parte della Vecchia Signora per il Paris Saint Germain sfruttando due contropartite come Paulo Dybala (valutato 120 milioni di euro) e Matuidi, oltre ad un conguaglio. La risposta dei francesi sarebbe stata un perentorio "no, grazie", perché la dirigenza dei Bleus sarebbe intenzionata ad incassare interamente i 222 milioni di euro investiti per l'acquisto del calciatore dal Barcellona. A giocare a favore dei bianconeri però sarebbe la volontà del club della Tour Eiffel di trattare esclusivamente con loro e non con il Barcellona, alla luce dei pessimi rapporti.