Il Napoli è stata la squadra che ha conquistato la scena di questa giornata di mercato. La trattativa per Nicolas Pepé del Lille è iniziata per davvero, ma non è finita nemmeno per James Rodriguez. La Juventus invece ha blindato Demiral e osserva Lukaku, il grande obiettivo di calciomercato dell’Inter. I nerazzurri adesso cercheranno di stringere per Dzeko. Il Milan segue sempre Angel Correa.

Napoli, Pepé si avvicina

Nella conferenza stampa di fine ritiro Carlo Ancelotti ha detto che la trattativa per James Rodriguez non è chiusa e che pure Nicolas Pepé è nel mirino dei partenopei. Gli agenti dell’ivoriano si sono presentati a Dimaro dove hanno discusso con De Laurentiis e Giuntoli. Il Lille sembra disposto a dire sì a 60 milioni e Ounas, ora va trovato l’accordo con il giocatore e con i suoi agenti, che chiedono 5 milioni di commissione.

Juventus, nel mercato c’è anche Lukaku

Demiral, nonostante le tanti voci di mercato, resterà in bianconero, ha convinto tutti. Il centrale che partirà sarà probabilmente Rugani. In avanti un giocatore arriverà e dall’Inghilterra si parla di Lukaku, il grande obiettivo dell’Inter, che invece e potrebbe diventare il partner di Cristiano Ronaldo.

Inter, nel mirino c’è sempre Dzeko

I nerazzurri sono tornati dall’Asia, continueranno la preparazione nella sede di Appiano Gentile. Marotta e Ausilio cheteranno di chiudere un paio di trattative, soprattutto in attacco. Dzeko non è lontano, Lukaku invece sì. E va ceduto Icardi.

Milan, nel mercato c’è Keita Baldé

La mancata cessione di André Silva ha rallentato la trattativa per Angel Correa, che l’Atletico valuta 50 milioni di euro. Il nome nuovo per i rossoneri è quello di Keita Baldé, ex della Lazio che l’Inter non ha riscattato. Adesso Keita è sul mercato, il Monaco lo cede per 30 milioni di euro.

in foto: Keita Baldé nel mirino del Milan.

Roma: Glik e Junior Moraes

I giallorossi hanno bisogno di un centrale, Petrachi sta pensando al polacco Glik, l’ex capitano del Torino da qualche anno in forza al Monaco. Mentre per l’attacco il tecnico Fonseca avrebbe chiesto Junior Moraes, che gioca nello Shakhtar Donetsk.

Il Cagliari sogna Nainggolan

Il centrocampista belga lascerà l’Inter e ha fatto sapere che in Serie A dirà sì solo al Cagliari, che ci sta pensando. Il problema grosso riguarda l’ingaggio. La Spal invece ha chiuso la trattativa con il Sassuolo per Di Francesco.