Radja Nainggolan è sul mercato. L’Inter lo ha portato in Asia, ma il belga è fuori dal progetto di Conte. Il centrocampista, nonostante un’ultima stagione non eccezionale, è un giocatore molto richiesto. Tante squadre hanno pensato, anche solo per un momento a lui. Di Francesco lo ha chiesto espressamente al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ma è il Cagliari la squadra che pare più interessata al Ninja.

Radja Nainggolan vuole tornare al Cagliari

Il Cagliari sta studiando l’affare Nainggolan. Il calciatore, tramite il suo entourage ha fatto sapere che tra le squadre italiane accetterebbe solo il Cagliari, con cui ha giocato dal 2010 al 2014. Un atto d’amore. E amore è la parola giusta, perché in Sardegna ha trovato la sua dolce metà, Claudia, la donna che ha sposato e da cui ha avuto due figli. Nainggolan ha l’isola nel cuore, ha pure comprato casa a Cagliari, lì ha trascorso l’ultimo Capodanno. Insomma tutto sembra perfetto per il grande colpo del presidente Giulini.

Quanto costa Nainggolan, quanto guadagna il belga e quanto chiede l’Inter

L’Inter lo ha messo sul mercato e non si opporrà ovviamente al suo addio e cercherà di agevolare chi lo vorrà, in questo caso il Cagliari. Il presidente Giulini vorrebbe prenderlo in prestito. Marotta e Ausilio sembrano d’accordo. C’è però una questione importante da risolvere e riguarda l’ingaggio, perché Nainggolan ha un contratto da 4,5 milioni netti a stagione, una cifra che il Cagliari certamente non vuole sborsare, anche se il giocatore potrebbe accettare una decurtazione dell’ingaggio. La soluzione più facilmente percorribile è quella che prevederebbe lo stipendio di Nainggolan pagato a metà dall’Inter e dal Cagliari. Con il belga Maran comporrebbe un terzetto di centrocampo di battaglia, perché i sardi hanno già preso Nandez dal Boca e il croato Marko Rog.