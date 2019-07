Il calciomercato non si ferma mai. Tante trattative, tante voci nella giornata di oggi, anche riguardo le big. L’unica certezza è che l’operazione che doveva passare André Silva al Monaco è saltata. L’attaccante del Milan non passerà al Monaco. Mentre la Fiorentina blinda Federico Chiesa, che però vuole la Juventus. Il Napoli ha ufficializzato Elmas del Fenerbahce.

Juventus: sogno Neymar e nel mercato c’è Rose

I bianconeri devono sfoltire la rosa, qualcuno andrà via, Sarri avrà almeno un altro rinforzo. Si parla tanto di Neymar, ma l’affare sembra quasi impossibile. In Inghilterra invece sono convinti che l’ex tecnico del Napoli abbia chiesto il difensore del Tottenham Danny Rose. Può andare via Kean, sopratutto l’Arsenal.

Inter: Dzeko e Kolarov obiettivi di mercato

Lukaku sembra quasi definitivamente svanito, il presidente Zhang ha detto no all’investimento da 83 milioni di euro. Per l’attacco si avvicina invece Dzeko. Verso l’addio oltre a Ivan Perisic anche l’ex Sassuolo Politano, che per Conte non è adatto per il suo 3-5-2. Piace il serbo Kolarov della Roma. Il mercato dell’Inter si prevede ancora molto lungo e probabilmente anche laborioso.

Napoli, è arrivato Elmas

Questa è stata la giornata di Elmas. Il centrocampista macedone, classe 1999, è arrivato in Italia. A Roma ha effettuato le visite mediche, poi in treno ha raggiunto Dimaro, dove gli azzurri rimarranno ancora tre giorni prima di chiudere il ritiro e iniziare le partite amichevoli con le big d’Europa. Nessuna novità sul fronte cessioni. Con Hysaj, Verdi e Tonelli che aspettano un’offerta importante.

in foto: Elmas è del Napoli.

Milan, trattativa bloccata: André Silva non va più al Monaco

L’attaccante portoghese sembrava già un giocatore dei monegaschi ma qualcosa è andato storto. C’è chi parla di un problema riscontrato nelle visite mediche e chi invece di un problema relativo all’ingaggio. Il Milan vuole chiudere perché ha bisogno dei 30 milioni di euro del Monaco, quella cifra serve per dare l’assalto a Correa dell’Atletico Madrid.

Roma, Mariano Diaz o Higuain in attacco

I giallorossi sono stati già molto attivi, tra entrata e uscita, e continueranno a comprare e vendere. Per l’attacco il sogno è sempre stato rappresentato da Gonzalo Higuain, l’alternativa è Mariano Diaz, ex del Lione, che gioca con il Real Madrid. Non costa moltissimo, il Real ha tanti attaccanti e qualcuno dovrà svenderlo.

Chiesa e Milinkovic-Savic

L’attaccante della Nazionale sembra voler lasciare la Fiorentina, che però lo ha blindato e non vuole cederlo in questa sessione di mercato. Situazione molto diversa per Milinkovic-Savic che è vicino alla cessione. Il centrocampista serbo dovrebbe passare al Manchester United per 75 milioni di euro.