L'accordo con il Monaco il Milan lo ha trovato nei giorni scorsi. Ma André Silva non ha firmato per il club del Principato. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore portoghese non avrebbe superato le visite mediche. La trattativa adesso si è arenata. E il mercato dei rossoneri di fatto si blocca, perché il Milan se non riuscirà a incassare i 30 milioni promessi dal Monaco non potrà chiudere l'affare Correa con l'Atletico Madrid.

André Silva non ha superato le visite mediche

Con l'aiuto di Jorge Mendes Milan e Monaco erano riuscite a trovato l'accordo per il passaggio del bomber portoghese al club del Principato. 30 milioni di euro sarebbero finiti nelle casse dei rossoneri. André Silva ha lasciato nella giornata di domenica gli Stati Uniti, dove il Milan è impegnato nell'International Champions Cup, ha salutato i compagni di squadra ed è arrivato nel Principato. Lì l'attaccante ha effettuato le visite mediche, che però a sorpresa non è riuscito a superare. L'affare adesso si è bloccato.

A rischio l'affare Correa

Adesso vacilla la trattativa per Angel Correa. L'Atletico Madrid non lo cede per meno di 50 milioni di euro. L'accordo i rossoneri lo hanno trovato con club e giocatore, ma adesso tutto si complica, perché i rossoneri hanno bisogno di cedere almeno un giocatore per finanziare il colpo Correa. Il Milan naturalmente non perde le speranze in modo assoluto per la cessione di André Silva al Monaco, potrebbero modificarsi alcune condizioni o si potrebbe rimandare tutto di qualche mese. E inoltre il Milan ha la possibilità di cedere anche altri calciatori, su tutti Cutrone e Kessié, che costano tantissimo e hanno molto mercato in Premier League. Il primo ha detto di no a un'offerta del Wolverhampton, un club molto ambizioso e anche molto ricco. Si blocca anche la trattativa per Otamendi del City.