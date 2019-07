Federico Chiesa giocherà con la Fiorentina anche nella prossima stagione. Nonostante una discussione molto accesa tra il giocatore e Joe Barone, il braccio destro di Commisso, nulla cambia per i viola che hanno deciso di non mettere sul mercato il calciatore della nazionale. Il nuovo patron della Fiorentina ha confermato che l’attaccante anche nella prossima stagione sarà agli ordini di Montella:

L'ho detto sin dal primo giorno, l'intenzione di trattenerlo c'è e credo che lo farò. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la squadra, non un solo giocatore.

Chiesa è un obiettivo di mercato della Juventus, che lo vorrebbe inserire nel suo reparto offensivo. Rocco Commisso lo sa benissimo e forse anche per questo ha lanciato una frecciata ai campioni d’Italia, dicendo parole che non lasciano dubbi interpretativi:

L'ho detto anche qualche anno fa, non è un bene se in Italia vince sempre la Juve, loro dovrebbero vincere anche fuori dall'Italia e invece quando gioca in Champions torna a casa a mani vuote. Il calcio italiano deve essere più equilibrato e magari, fra qualche anno, anche la Fiorentina potrà vincere qualcosa.