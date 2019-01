Valzer di attaccanti nelle ultime notizie di calciomercato. Un vero e proprio effetto domino che nelle ultime ore sta coinvolgendo anche Andrea Belotti. Il nome del bomber del Torino è diventato infatti molto calcio in Premier League: il West Ham starebbe pensando anche al "Gallo" come possibile sostituto dell'ex Inter Marko Arnautovic sempre più vicino a lasciare l'Inghilterra per approdare in terra cinese. Attenzione però alla Roma che non molla la presa sul bomber della Nazionale, per il quale potrebbe sacrificare Perotti.

Torino, Andrea Belotti nelle ultime notizie di calciomercato del West Ham

Andrea Belotti nel mirino di calciomercato del West Ham. C'è anche il centravanti del Torino e della Nazionale tra gli obiettivi delle trattative del club inglese. Gli Hammers, devono fare i conti in questa sessione invernale con la possibile partenza del loro bomber Marko Arnautovic. L'ex centravanti dell'Inter è l'oggetto di una massiccia offensiva di mercato da parte dei cinesi del Guangzhou Evergrande. La partenza dell'austriaco lascerebbe una lacuna importante nell'attacco della società londinese che non vuole farsi trovare impreparata. Ecco allora che, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli osservatori del club inglese avrebbero messo nel mirino oltre al romanista Edin Dzeko, anche Andrea Belotti (i due si sfideranno in Serie A proprio in questo week-end)

Quanto vale Andrea Belotti sul mercato. Le cifre di una possibile trattativa con il West Ham

Il Torino non ha la minima intenzione di privarsi di Andrea Belotti nella sessione di trattative di gennaio, alla luce del peso specifico del capitano nello scacchiere granata. Le cose potrebbero cambiare solo in caso di offerta super da parte del West Ham. Ma quanto vale Belotti sul mercato? E quale potrebbe essere la cifra capace di far vacillare il presidente granata Cairo? Se in passato il presidente del Toro ha chiesto addirittura 100 milioni per il suo terminale offensivo, ora la situazione potrebbe essere leggermente cambiata. Per Belotti potrebbero essere necessari infatti dai 60-70 milioni di euro. Una somma importante per il West Ham, che potrebbe però ritrovarsi costretto a fare il possibile per trovare un'altra punta dopo l'eventuale addio di Arnautovic. Gli Hammers ci pensano e sicuramente saranno attenti spettatori del match tra la Roma e il Torino, per valutare ulteriormente il profilo di Belotti (e quello di Dzeko).

La Roma e l'interesse di calciomercato per Diego Perotti

Quella Roma che si è già da qualche tempo accomodata al tavolo delle pretendenti per Andrea Belotti. Il Gallo è una presenza costante nelle ultime notizie di mercato dei giallorossi, a caccia di un attaccante che potrebbe raccogliere l'eredità di Edin Dzeko, non più giovanissimo. Difficile anche per i giallorossi assecondare le richieste dei granata e del patron Cairo, ecco perché la chiave di una possibile operazione potrebbe essere Diego Perotti. Una contropartita molto gradita alla formazione del capoluogo piemontese