Dalle notizie di calciomercato dell'ultim'ora arriva una doccia fredda per il Napoli. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola infatti potrebbe esserci una svolta nel tormentone relativo al futuro di James Rodriguez: il Real Madrid ha cambiato idea sul calciatore colombiano e sembra intenzionato a trattenerlo alla sua corte, togliendolo dal mercato. Il motivo? La necessità di colmare con James, la lacuna lasciata nella rosa dal grave infortunio di Asensio. La conferma di questa prospettiva è arrivata da un volto noto di El Chiringuito tv, anche se adesso bisognerà capire se il giocatore accetterà o meno questa decisione del club.

Calciomercato Napoli, le ultime notizie sul futuro di James Rodriguez. Il Real non vuole più cederlo

Napoli e Atletico Madrid potrebbero restare a bocca asciutta sul mercato. Le ultime notizie sulla trattativa relativa al futuro di James Rodriguez arrivano dalla Spagna e in particolare da El Chiringuito tv. Josep Pedrerol volto noto dell'emittente televisiva ha annunciato su Twitter che al momento il Real Madrid non ha più intenzione di cedere James Rodriguez ma vuole che il giocatore resti alla corte di Zinedine Zidane nella prossima stagione.

Perché il Real Madrid vuole trattenere James Rodriguez

Qual è il motivo di questo sorprendente dietrofront di mercato sul calciatore? La necessità di colmare la lacuna lasciata nella rosa del Real dal grave infortunio di Asensio costretto ad uno stop di poco meno di 9 mesi. Il club di Florentino Perez, in accordo con mister Zidane, ha deciso dunque di puntare sul duttile colombiano per sopperire all'assenza dello spagnolo. Il tutto anche alla luce della cessione di Ceballos all'Arsenal, e quella che potrebbe concretizzarsi presto di Gareth Bale allo Jiangsu Suning. Adesso bisognerà capire se il diretto interessato tornato in Spagna dopo il mancato riscatto da parte del Bayern accetterà questa prospettiva o spingerà comunque per una cessione.

Il dietrofront del Real per James Rodriguez gela Napoli e Atletico Madrid

Brutte notizie dunque per il Napoli che aveva già un accordo di massima con il giocatore e da settimane era alle prese con il Real, per chiudere l'operazione. Le parti non sono riuscite però a trovare l'accordo sulla formula del trasferimento con gli azzurri che avrebbero preferito non versare immediatamente i 42 milioni richiesti da Florentino Perez ma puntare ad un'operazione a titolo temporaneo con diritto/obbligo di riscatto. A questo punto i partenopei potrebbero piazzare l'affondo per Pepé (senza mollare la presa su Icardi). Anche l'Atletico Madrid dunque potrebbe rinunciare all'obiettivo James. D'altronde proprio oggi il presidente Gil Marín ha dichiarato: " Dipende molto dal presidente del Real Madrid". E a quanto pare il Real ha deciso.