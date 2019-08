Non è un'estate particolarmente tranquilla per Mauro Icardi e Paulo Dybala: entrambi messi in vendita dai rispettivi club e ancora in attesa di capire con quale squadra scenderanno in campo nella prossima stagione. Le ultime notizie di calciomercato parlano proprio del futuro dei due argentini, e delle prossime mosse di Inter, Juventus e di tutti quei club coinvolti in questo incredibile domino di mercato.

Con il possibile sbarco di Philippe Coutinho al Paris Saint-Germain, nell'ambito dell'operazione che dovrebbe riportare Neymar al Barcellona, il Paris Saint-Germain potrebbe infatti tirarsi indietro nella corsa a Paulo Dybala. Un'eventualità che costringerebbe la Juventus a tenere il giocatore e soprattutto a non poter contare su quel denaro contante che avrebbe voluto utilizzare per rilevare Mauro Icardi dall'Inter.

Torna di moda lo scambio Icardi-Dybala?

All'ex capitano nerazzurro, che spinge da tempo per vestire il bianconero, non rimarrebbe altro che dirigersi invece verso Roma. Il cambio di programma di Maurito favorirebbe l'Inter, che ha ancora nel mirino Edin Dzeko nonostante il club di James Pallotta abbia puntato i piedi e alzato addirittura le sue richieste a 25 milioni di euro. La trattativa rimane dunque difficile, con la Roma che starebbe seguendo anche Michy Batshuayi del Chelsea: un'alternativa non solo ad Icardi, ma anche a Higuain, l'altro nome scelto per l'attacco da Petrachi.

Se la Roma andrà sul nazionale belga, ad Icardi e Dybala rimarrebbe soltanto un'opzione: quella dello scambio tra Inter e Juventus. Una formula già preventivata nei mesi scorsi e che verrebbe accolta con soddisfazione da tutti: anche dallo stesso Paulo Fonseca, che ha chiesto più volte alla dirigenza giallorossa di fare di tutto per trattenere Edin Dzeko a Trigoria.