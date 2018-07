Insieme a Juventus, Napoli e Roma, l'Inter è la squadra che si è maggiormente rinforzata in questi primi giorni di trattative. Le ultime notizie relative al mercato nerazzurro, raccontano di una dirigenza che non è però ancora sazia e che vorrebbe ulteriormente sbalordire i propri tifosi. In attesa di novità dalla Capitale, dove Florenzi rimane l'obiettivo numero uno per la fascia al posto di Cancelo, Ausilio e soci starebbero per tornare alla carica per Moussa Dembelé.

Il giocatore belga, ancora impegnato con la sua nazionale in Russia, prenderà una decisione dopo la Coppa del Mondo anche se ha già fatto capire di voler cambiare aria e di provare una nuova esperienza in un altro campionato. Nonostante tutto, l'Inter c'è e vuole far di tutto per convincere il Tottenham: fermo alla richiesta iniziale di non meno di 25-30 milioni di euro.

La contropartita Joao Mario

Trentunenne e sotto contratto con gli "Spurs" fino al 2019, Dembelé rimane dunque il sogno di Luciano Spalletti e di Radja Nainggolan: grande amico del giocatore del Tottenham e pronto ad accoglierlo a Milano. L'ipotesi di un suo trasferimento in Italia non è dunque così impossibile, visto che la società milanese potrebbe anche offrire al belga una possibilità successiva molto allettante: firmare l'ultimo grande contratto con lo Jiangsu Suning e chiudere la carriera in Cina.

Secondo indiscrezioni, nei prossimi giorni potrebbe anche esserci un nuovo contatto tra gli uomini mercato dell'Inter e l'entourage di Dembelé: un incontro che dovrebbe servire per convincere il giocatore ad accettare l'offerta italiana. La proposta che il club milanese farà invece arrivare a Londra, potrebbe anche includere il cartellino del portoghese Joao Mario: che rientrerà alla Pinetina, dopo il prestito e la stagione giocata in Inghilterra con il West Ham.