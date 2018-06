La Juventus sta lavorando per la squadra del futuro e il reparto che più interessa è il centrocampo: se l’arrivo di Emre Can è cosa fatta, ha già salutato ufficialmente il Liverpool e firmerà un contratto di 5 anni con i bianconeri, la dirigenza della Vecchia Signora sta sondando anche il terreno per il centrocampista del Tottenham Moussa Dembele. Il 31enne nazionale belga, che sarà protagonista con la sua rappresentativa ai Mondiali di Russia, piace molto alla società bianconera e sono stati avviati nelle ultime ore i primi contatti con il club londinese. Potrebbe esserci anche un incontro nelle prossime ore tra i dirigenti delle due società per pianificare una trattativa e capire quali sono i margini e le cifre nel caso si presentasse l’opportunità diventasse realtà.

Sulle sue tracce si sono messe anche Napoli e Inter e il suo agente, Tom De Mul, è in arrivo in Italia proprio per valutare le offerte economiche dei club interessati. Sulle tracce di Dembélé ci sono anche dei club dalla Cina ma l’impressione è che il belga voglia monetizzare il più possibile quindi un’offerta importantissima dalla paese orientale potrebbe convincere il giocatore a fare questa esperienza.

Savic e Pogba i primi due obiettivi

I primi della lista delle preferenze di dirigenti della Juventus sono Sergej Milinkovic Savic e l'ex Paul Pogba: per loro bianconeri potrebbero arrivare a spendere anche da 60-70, per il francese, e 100 milioni di euro, per il serbo. C'è una grande voglia di consegnate a Massimiliano Allegri una linea mediana di levatura internazionale e, per questo motivo, i bianconeri si terranno ben stretti sia Miralem Pjanic che Sami Khedira, per i quali non verranno valutate offerte.