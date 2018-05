La lunga telenovela tra la Juventus ed il centrocampista del Liverpool è vicina alla sua conclusione. Le ultime indiscrezioni, relative alle trattative di calciomercato del club bianconero, raccontano infatti di un'intesa ormai trovata tra il giocatore tedesco e la dirigenza campione d'Italia. Dallo staff del centrocampista di origini turche, è infatti arrivata una nuova conferma: Emre Can sarà presto a Torino per firmare il suo nuovo contratto.

Una precisazione arrivata via mail che tranquillizza gli uomini mercato della Juventus, e che conferma l'intenzione del ventiquattrenne nato a Francoforte di vestire la maglia della gloriosa società piemontese. Ormai chiusa l'avventura in Premier League, Emre Can si legherà alla Juventus con un contratto fino al 2023 e con un ingaggio di poco superiore ai 5 milioni di euro.

Khedira in partenza?

L'ultimo capitolo di questa trattativa, che porterà il giocatore a liberarsi a parametro zero nel prossimo giugno, arriva dunque a poche settimane dalla visita top secret a Vinovo dello stesso calciatore. Un viaggio lampo, al lontano da occhi indiscreti e dagli scatti dei fotografi, che è servito al tedesco per conoscere l'ambiente juventino e per fugare ogni possibile dubbio in merito ad un suo trasferimento in Italia.

Ora che Emre Can si è definitivamente convinto della scelta, dalle parti di corso Galileo Ferraris aspettano soltanto il momento per mettere nero su bianco. Secondo i tabloid britannici a fare il percorso inverso, ovvero da Torino a Liverpool, potrebbe essere Sami Khedira. Il giocatore di Massimiliano Allegri, che ha da poco compiuto 31 anni, sarebbe destinato a lasciare la Juve e a prendere il posto di Emre Can proprio nella squadra allenata da Jurgen Klopp.