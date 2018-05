Dopo la vittoria in rimonta sul Bologna, Stephan Lichtsteiner ha annunciato il suo addio alla Juventus a fine stagione. A proposito di giocatori in partenza dalla Vecchia Signora non nell'immediato, anche un altro calciatore sta pensando ad una nuova avventura, in un altro campionato. Si tratta proprio dell'autore del decisivo gol del momentaneo 2-1 nel match contro i felsinei, ovvero Sami Khedira.

Calciomercato Juve, Khedira apre ad un addio ai bianconeri

In un'intervista concessa alla stampa del suo Paese e in particolare alla Bild, il forte centrocampista tedesco ha aperto ad una nuova esperienza professionale. Khedira si trova bene a Torino ma alla scadenza del suo contratto nel 2019 potrebbe scegliere di cambiare aria: "Il mio contratto scade fra un anno, penso spesso al futuro anche perché può succedere di tutto. Io qui sto bene, ma amo le sfide e le cerco. Vorrei vincere quanti più titoli possibile in quanti più campionati possibile"

Dove potrebbe giocare in futuro Sami Khedira

Se lasciasse la Juve, dove potrebbe giocare Khedira? Il centrocampista ha le idee molto chiare. L'ex di Stoccarda e Real Madrid ha lasciato molti spiragli per un possibile futuro in Premier, uno dei top 5 campionati europei che gli manca: "Fra i migliori tornei d'Europa mi manca l'Inghilterra, dopo aver vinto in Spagna, Germania e Italia. La Premier fra l'altro mi ha sempre affascinato. Vincere il titolo lì completerebbe la mia collezione. Però non mi voglio candidare o proporre: io a Torino sto bene e nel calcio prevedere il futuro è difficile. Qui ho capito che la Juve è speciale".

Le ultime notizie sulle mosse di calciomercato della Juve a centrocampo in entrata e in uscita

Nella prossima stagione il centrocampo della Juventus potrebbe andare incontro ad un vero e proprio restyling. Se Emre Can sembra ormai un affare fatto, nella lista dei possibili obiettivi di mercato dei bianconeri ci sono anche altri calciatori come Bonaventura, Cristante e il sogno Milinkovic-Savic. In quest'ottica è facile ipotizzare anche delle cessioni. Bisognerà capire come Marotta e Paratici opereranno in uscita. Al momento i nomi più gettonati per un possibile addio sono quelli di Sturaro e Bentancur. Se Marchisio sembra destinato a restare alla Juve, come Pjanic e Matuidi (nonostante le tante richieste), anche la posizione di Khedira non è in discussione. Il tutto a meno di offerte importanti, e di richieste magari dello stesso calciatore.