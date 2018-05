"A fine stagione lascio la Juve, servono nuovi stimoli. Saranno i miei ultimi 14 giorni qui". Stephan Lichsteiner non sarà più un calciatore della Juventus dalla prossima stagione: ad ufficializzare questo divorzio dal club bianconero è lo stesso terzino svizzero nel post-gara con il Bologna che, però, ha voluto rassicurare i tifosi della Vecchia Signora sulla sua prossima destinazione: "Prossimo club? I tifosi sanno che non farò scelte ‘sbagliate'… Non posso dire il nome perchè non ho ancora firmato, ma andrò lontano dall'Italia. Quando finirà la stagione chiarirò tutto". Arrivato nell'estate del 2011 partecipando sin dall'inizio al leggendario ciclo di Conte-Allegri ma nelle ultime due stagioni ha perso il posto di titolare inamovibile rimanendo per due anni di fila fuori dalla lista Champions della fase a gironi.

Lichsteiner si è lasciato andare ad un piccolo sfogo nei confronti della tifoseria bianconera che ultimamente non ha risparmiato critiche ai suoi calciatori, nonostante sia evidente la fine di un ciclo ormai lungo 7 anni:

Sbagliato fischiarci, se vinceremo il settimo scudetto di fila ci sarà poco da fischiare. Abbiamo bisogno di loro, è anche normale andare in difficoltà. Sono abituati al fatto che vinciamo sempre, quindi per loro è normale ma non ci sta però che quando siamo sotto nel primo tempo ci fischino.

Darmian sarà il sostituto di Lichtsteiner

Secondo Tuttosport il sostituto di Lichsteiner sarà Matteo Darmian dal Manchester United: l'azzurro prenderà il posto del laterale elvetico in scadenza di contratto, affiancando Mattia De Sciglio sulla corsia di destra. Darmian in questa stagione ha messo insieme la miseria di 847 minuti, c'è quindi convergenza tra la volontà dei Red Devils di cederlo e del giocatore di tornare in Italia. Si tratta di un affare da circa 20 milioni di euro mentre Darmian dovrebbe firmare un quinquennale da 2 milioni a stagione.