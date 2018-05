Jack Bonaventura e Massimiliano Allegri. Quante volte abbiamo visto sui social curiosi fotomontaggi ironici con il centrocampista del Milan e l'allenatore della Juventus, accostati per quella che è un'evidente somiglianza. Per uno scherzo di "mercato" però i due potrebbero ritrovarsi in futuro ad essere vicini anche sul terreno di gioco: la società bianconera infatti ha messo nel mirino proprio il duttile calciatore ex Atalanta, che già in passato era stato uno degli oggetti dei desideri della Vecchia Signora.

Bonaventura nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus

Con l'affare Emre Can, nuovo colpaccio a zero della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, in arrivo dal Liverpool, la Juventus ha intenzione di proseguire nel suo mini-restyling di centrocampo. Ecco allora che secondo quanto riportato da Premium Sport, Massimiliano Allegri vorrebbe portare alla sua corte Giacomo Bonaventura. Quest'ultimo già durante la sua precedente esperienza all'Atalanta era finito nei radar della Vecchia Signora, che però si era arresa al Milan abile ad acquistare il cartellino di Jack nel 2014. E in rossonero, al netto di qualche infortunio di troppo, il centrocampista si è ben disimpegnato conquistando le attenzioni proprio dell'attuale tecnico della Juve.

Le cifre dell'offerta della Juventus per Bonaventura

La società torinese sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta di 25 milioni di euro, che corrisponderebbe effettivamente al valore del cartellino del ragazzo. Il Milan che potrebbe anche avere bisogno di liquidità importanti per il suo mercato, ci pensa. Infatti con un'eventuale operazione Bonaventura in uscita, i rossoneri piazzerebbero una plusvalenza di 18 milioni di euro, visto che il calciatore che un contratto in scadenza nel fu acquistato per 7 milioni di euro.

Raiola potrebbe spingere il centrocampista dal Milan alla Juve

A giocare a favore della Juventus inoltre c'è un aspetto da non sottovalutare e riguarda la procura del calciatore che appartiene a Mino Raiola. I rapporti tutt'altro che idilliaci tra l'agente e la società rossonera (basti pensare al caso Donnarumma, altro cavallo di razza della scuderia Raiola) potrebbero favorire la Juventus, che ha trattato e tratta numerosi calciatori seguiti dal procuratore italiano. Un punto dunque a favore della Juve in chiave mercato.

in foto: Dati e ruoli di Bonaventura (foto Whoscored.com)

Perché Allegri vuole Bonaventura alla Juve e in che ruolo potrebbe giocare

Ma perché la Juventus vuole Bonaventura e soprattutto in che ruolo Jack potrebbe giocare nella squadra bianconera? Allegri, non è un mistero, stima molto i calciatori che hanno nelle proprie corde la possibilità di ricoprire numerosi ruoli e con un tasso tecnico elevato. Un giocatore come l'ex atalantino potrebbe essere schierato sia in mediana, e sia in un ipotetico tridente offensivo. La sua duttilità gli permetterebbe di giocare come esterno di sinistra, o trequartista, galleggiando tra reparto mediano e attacco. Senza dimenticare anche le doti balistiche di Bonaventura che a Milano conoscono bene, così come l'abilità negli inserimenti, altra qualità che in questa stagione si è vista a sprazzi in bianconero