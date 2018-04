Dopo aver vissuto un weekend particolarmente movimentato, la tifoseria della Juventus si prepara ai festeggiamenti e aspetta di conoscere quali saranno le mosse estive della dirigenza bianconera. Come ha già evidenziato Massimiliano Allegri, la rosa juventina avrà infatti bisogno di qualche ritocco per essere ancora competitiva anche nella prossima stagione. Le ultime notizie di mercato, relative alle trattative messe in piedi da Marotta e Paratici, hanno riportato alla luce un nome che da diverso tempo accostato al club piemontese: quello di Emre Can.

Secondo la "Gazzetta dello Sport", il centrocampista tedesco pare abbia finalmente accettato la proposta della Juventus. Il 24enne giocatore del Liverpool, che a giugno andrà a scadenza di contratto, sarà dunque il primo colpo di mercato per il centrocampo della società campione d'Italia. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare la firma sul documento che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione.

La visita segreta a Vinovo

Seguito anche dal Paris Saint-Germain e dal Bayern Monaco, il nazionale tedesco sbarcherà dunque in Italia a parametro zero è andrà a rinforzare un reparto che ha in Pjanic, Matuidi e Bentancur i punti fermi per la prossima stagione. Nonostante l'offerta economicamente imbattibile del Psg, Emre Can ha così scelto di vestire la maglia bianconera e sposare il progetto della società di corso Galileo Ferraris: che potrà garantire al giocatore la possibilità di scendere in campo con maggior continuità.

Come riferito da "Tuttosport", nei giorni scorsi Emre Can avrebbe già visitato il centro sportivo di Vinovo e sarebbe riuscito ad inserire nel contratto una clausola rescissoria che gli permetterà di decidere autonomamente quando lasciare il club bianconero: uno strappo alla regola per il club del presidente Andrea Agnelli, solitamente allergico a fissare clausole per i propri giocatori.