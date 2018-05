La Juventus nel mercato estivo acquisterà sicuramente un portiere. Gigi Buffon a quarant’anni lascerà il calcio e lo farà con il quarto ‘doblete’ consecutivo e il record di scudetti. Szczesny sarà promosso titolare, ha le physique du role per difendere la porta bianconera, come ha fatto già spesso n questa stagione. Ma serve un vice affidabile e tra i papabili adesso spunta con forza il nome di Mattia Perin, numero uno del Genoa e autore di un eccellente campionato.

Inizialmente Marotta e Paratici sembravano intenzionati a puntare su un portiere esperto non giovanissimo e non molto costoso. Sono stati fatti i nomi innanzitutto di Federico Marchetti, a lungo titolare della Lazio ma di fatto fuori squadra da oltre un anno, di Consigli del Sassuolo e soprattutto di Mirante, trentaquattrenne portiere del Bologna che è cresciuto nella Juventus e che farebbe comodo anche per le regole vigenti che impongono un numero di giocatori cresciuti nel vivaio a ogni club di Serie A.

Ma secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ la Juventus avrebbe virato con forza su Mattia Perin. Il venticinquenne numero uno del Genoa, che ha vissuto annate tribolate a causa di infortuni, quest’anno è stato eccezionale. Perin ha il contratto in scadenza nel 2019 viene valutato dal Genoa 20 milioni di euro, mentre Marotta pensa che 12 milioni potrebbero bastare per chiudere la trattativa. Perin sarebbe un eccellente vice di Szczesny, anche se così rischierebbe di perdere il treno azzurro. Con Mancini c.t. le gerarchie tra i pali non sono così scontate come sembrano e Perin giocando con continuità potrebbe soffiare il posto a Donnarumma.

Dietro l’angolo per la Juventus, sempre secondo il quotidiano di Via Solferino, ci sarebbe sempre Donnarumma. L’addio di Gigio è pressoché scontato, al suo posto giocherà Reina. Ma le pretendenti rischiano di diminuire. Il Psg avrà delle pesanti sanzioni dall’Uefa e difficilmente potrà svenarsi per il numero uno del Milan. I Campioni d’Italia osservano e attendono sviluppi, il colpaccio sarebbe grosso anche se in caso di acquisizione sarebbe complicato poi capire chi sarebbe la riserva tra Szczesny e Donnarumma.