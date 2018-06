Matteo Politano diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. L'ultimo tassello che mancava nella trattativa di calciomercato, ovvero l'accordo tra i nerazzurri e il Sassuolo è stato raggiunto e il duttile attaccante potrà presto trasferirsi nella formazione nerazzurra. Dopo l'intesa tra l'entourage del ragazzo e i vertici del club del capoluogo lombardo dunque è arrivato anche quello tra le due società sulla base del prestito oneroso con l'inserimento nell'operazione anche di una giovane contropartita gradita agli emiliani, ovvero Jens Odgaard.

Politano-Inter, nelle ultime notizie di calciomercato l'accordo con il Sassuolo

Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato dell'esito positivo dell'incontro di mercato tra l'entourage del ragazzo e l'Inter, confermato dalle parole dell'agente di Politano Lippi. Nella tarda serata è arrivata anche l'intesa totale tra i nerazzurri e il Sassuolo che permette dunque alla società milanese di piazzare un altro colpo in entrata dopo quelli De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez e Nainggolan già ufficializzati

Matteo Politano all'Inter, le cifre e la formula dell'operazione di mercato

L'operazione di calciomercato che porterà Politano all'Inter (contratto quinquennale per lui, con ingaggio su cui al momento non ci sono indiscrezioni), si concretizzerà con il Sassuolo sulla base di un prestito oneroso che prevede il pagamento iniziale di 7 milioni. Fissato a 20 milioni invece il diritto di riscatto, per i nerazzurri che hanno inserito nella trattativa anche il cartellino del talentuoso attaccante danese della Primavera Odgaard. Niente da fare invece per l'altro giovane promettente Adorante che resterà per ora a Milano.

in foto: Foto Sofascore.com

Odgaard al Sassuolo nella trattativa per Politano all'Inter. La valutazione del talento della Primavera nerazzurra

Jens Odgaard promettente attaccante danese dell'Inter sarà ceduto al Sassuolo. Valutazione di mercato di circa 7 milioni per il classe 1999 che permette ai nerazzurri che lo hanno acquistato per 1.5 milioni di euro, di piazzare una "plusvalenza". Grazie a questo affare l'Inter rientra nei parametri delle plusvalenze (affari da 45 milioni), richiesti dall'Uefa in chiave Fair Play Finanziario. Nelle prossime ore incontrerà la dirigenza del Sassuolo per mettere nero su bianco, a meno di colpi di scena per una soluzione che gli permetterà di giocare con maggiore continuità. Per lui i nerazzurri fisseranno comunque la possibilità di una recompra, come evidenziato da Sportmediaset: 10 milioni il primo anno, 15 il secondo

Politano a Milano per firmare con l'Inter

Le indiscrezioni parlano di un Politano che non vede l'ora di firmare il suo primo contratto con l'Inter. Il duttile attaccante che garantirà a Spalletti diverse soluzioni offensive con la possibilità di giocare in quasi tutti i ruoli dell'attacco, è al momento in viaggio di nozze, ma è atteso a Milano per le visite mediche nella mattina di sabato presso la clinica Humanitas di Rozzano.