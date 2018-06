Archiviata e ufficializzata l'operazione Naiggolan, l'Inter è già pronta a battere un nuovo colpo di calciomercato. La società nerazzurra ha fatto registrare passi avanti nella trattativa per Matteo Politano che non è mai stato così vicino all'accordo con il club milanese. L'incontro tra l'Inter e l'entourage del duttile attaccante ha avuto esito positivo e la classica fumata bianca sembra ormai vicinissima, con Spalletti che potrà contare su un'altra freccia per il suo reparto offensivo dopo l'innesto di Lautaro Martinez.

Inter-Politano, le notizie dell'ultim'ora sulla trattativa di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il vertice tra l'Inter e l'entourage dell'attaccante di proprietà del Sassuolo ha avuto esito positivo. A confermare il tutto ci ha pensato Davide Lippi, agente del classe 1993 senza troppi giri di parole: "Stiamo lavorando e la speranza è di chiudere la trattativa al più presto. Matteo sarebbe felice di andare all’Inter ma manca la fumata bianca, la trattativa non è ancora chiusa".

Politano, le cifre della possibile operazione di calciomercato Inter-Sassuolo

Non bisogna dimenticare che anche per questa sessione di calciomercato l'Inter deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario in sede di trattative. Una situazione che influisce dunque sulle mosse dei nerazzurri, che per Politano hanno pensato a questa soluzione: un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 con possibile contratto quinquennale per il neoacquisto. Per convincere il Sassuolo nell'operazione potrebbero essere inseriti anche due contropartite gradite, con la possibilità di scegliere tra i giovani talenti Odgaard, Gavioli e Adorante. Questi sono gli ultimi dettagli da limare per la definitiva fumata bianca.

Politano all'Inter, il giocatore potrebbe interrompere il viaggio di nozze per firmare con i nerazzurri

La trattativa che potrebbe portare l'attaccante all'Inter dunque è in dirittura d'arrivo. Se l'operazione con il Sassuolo dovesse andare in porto in tempi brevi, allora Politano potrebbe interrompere addirittura il viaggio di nozze per approdare nel capoluogo lombardo. Si parla di un suo possibile arrivo milanese già nella giornata di venerdì per le visite mediche di rito e la firma che lo renderebbe di fatto l'ultimo colpo di calciomercato dell'Inter. Una dimostrazione importante della voglia di nerazzurro del ragazzo, pronto per il salto di qualità della sua carriera.

in foto: Foto Whoscored.com

Come giocherà l'Inter con Politano

Con Politano Spalletti si assicurerebbe un rinforzo importante per il suo reparto offensivo. Un calciatore che oltre ad avere margini di crescita importanti, ha dimostrato di poter giocare praticamente in tutti i ruoli dell'attacco. Con Icardi terminale offensivo inamovibile, ecco che il giocatore del Sassuolo potrebbe essere posizionato sia come esterno ai suoi fianchi, su entrambi i lati, sia in un ipotetico tridente alle spalle dell'argentino. Senza dimenticare l'opportunità di uno schieramento a due punte, con Politano a sostegno di Maurito.