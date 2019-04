Impegnato nel testa a testa finale con il Liverpool in Premier League, il Manchester City ha già le idee bene chiare sui giocatori che potrebbero rinforzare la squadra di Pep Guardiola. Dopo aver salutato la Champions League, il club di Manchester è infatti intenzionato ad investire nel prossimo mercato estivo per regalare al manager catalano una rosa ancor più forte. Le ultime notizie relative ai Citizens, parlano del possibile colpo Rodrigo Hernandez: giovane centrocampista dell'Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato dal tabloid "Telegraph", la dirigenza del City sarebbe dunque pronta a mettere sul piatto i 70 milioni di euro della clausola rescissoria, e ad offrire al 22enne di un ingaggio da top player. Ormai entrato di diritto nel giro della Nazionale spagnola di Luis Enrique, e seguito anche dal Bayern Monaco, Rodrigo ha un contratto con i Colchoneros fino al 2023: firmato nella scorsa estate, quando l'Atletico pagò 20 milioni di euro al Villarreal per avere il suo cartellino.

Un acquisto da record

Dopo settimane di trattative andate a vuoto, il Manchester City ha dunque capito che dovrà pagare per intero la clausola se vorrà accontentare Guardiola e portare in Premier League il centrocampista spagnolo. I 70 milioni di euro, saranno inoltre per il club inglese una cifra record, dato che solo per Kevin de Bruyne soli stati spesi più soldi (74 milioni nel 2015).

Valutato da Guardiola come il perfetto sostituto del 33enne Fernandinho, Rodrigo è ad un bivio importante della sua giovane carriera: tentare l'avventura in Inghilterra o rimanere a Madrid, dove è considerato da Simeone un punto fermo della squadra? La risposta arriverà a breve. Nel frattempo il Manchester City sta studiando le alternative allo spagnolo, e il primo nome sulla lista sarebbe quello di Tanguy Ndombélé: francese di origini congolesi, centrocampista del Olympique Lione e della nazionale campione del mondo.