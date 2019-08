Nelle notizie di calciomercato di oggi 23 agosto si parla ancora di Mauro Icardi, intenzionato a dire no al Napoli per provare a restare all'Inter (in caso di mancata offerta della Juve che dovrebbe però offrire più di 70 milioni di euro). I nerazzurri continuano a lavorare per Alexis Sanchez per limare i dettagli sull'ingaggio del cileno con lo United. Il piano B degli azzurri per l'attacco è Llorente che potrebbe essere bloccato già lunedì. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle trattative di giornata.

Mauro Icardi, le ultime notizie di oggi sul futuro del centravanti tra Inter, Napoli e Juventus

Nelle notizie di calciomercato di oggi tiene ancora banco il futuro di Mauro Icardi. L’argentino intenzionato a dribblare l’offerta del Napoli, a quanto pare ha ribadito la sua volontà di restare all’Inter che gli ha ufficialmente assegnato la maglia numero 7. Difficile però convincere Conte che non lo ha convocato per Lecce. Indizio social di Wanda Nara che ha postato una foto con le wags nerazzurre, aprendo ad un “nuovo anno insieme”. Una gatta da pelare per l’Inter che dovrà tra l’altro evitare il rischio di perdere il giocatore a zero, nel caso in cui si dovessero concretizzare le condizioni per una rescissione consensuale del contratto. Il tutto, aspettando l’eventuale offensiva della Juventus che continua a restare alla finestra. Attenzione però perché l'Inter secondo quanto riportato da Sky non ha intenzione di fare sconti ai bianconeri e anche in caso di affondo di mercato in extremis potrebbe alzare il prezzo oltre 70 milioni.

Calciomercato Inter, frenata nella trattativa con lo United per Sanchez

Giornata d'interdizione sul mercato per la trattativa tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Le parti sono bloccate sul discorso relativo all'ingaggio, con l'Inter che vorrebbe accollarsi 3 dei 12 milioni d'ingaggio percepiti dal cileno (non 15 a causa della mancata qualificazione in Champions degli inglesi), mentre i Red Devils spingono per una divisione a metà, con i nerazzurri che dovrebbero dunque pagare 6 milioni di euro. Le tempistiche dunque si allungano anche se i due club hanno un'intesa totale della formula dell'eventuale trasferimento, 3 milioni di euro, con riscatto fissato a 17. Per quanto riguarda le altre notizie di mercato, l'Inter è pronta ad affondare il colpo su Biraghi, mentre per le uscite c'è da registrare l'interesse dello Sporting per Joao Mario.

Napoli, Llorente piano B in caso (concreto) di addio a Icardi

Il Napoli dunque aspetterà Maurito ancora per un paio di giorni (nell’operazione potrebbe anche rientrare Milik), altrimenti è già pronto il piano B Fernando Llorente che potrebbe firmare un contratto biennale con opzione per la terza stagione a 2.5 milioni già nella giornata di lunedì. In tema di firme, è arrivata quella del Chucky Lozano che è ufficialmente il nuovo colpo di mercato del Napoli, graditissimo ad Ancelotti. Sul fronte delle uscite, dietrofront per Hysaj che sembrava destinato alla partenza. L'albanese potrebbe restare a Napoli.

Juventus, Nedved e le ultime notizie sulle trattative della Juventus

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus ha dato le ultime notizie di calciomercato sui bianconeri. Pur esaltando Dybala e Higuain, l’ex Furia ceca non si è espresso sul loro futuro e su quello di Mandzukic. Il tutto però aprendo a possibili nuovi colpi in entrata: “Coglieremo le occasioni degli ultimi giorni”. A proposito di uscite, Rugani non è stato convocato per Parma e sembra ormai destinato all’addio. Resta in pole la Roma (che potrebbe pensare anche a Mustafi in uscita dall'Arsenal), anche se nelle ultime ore la trattativa che prevedeva anche l’inserimento di due contropartite gradite come Riccardi e Celar si è bloccata per divergenze sulle valutazioni. I giallorossi nel frattempo continuano a monitorare Kalinic, per il proprio attacco.

Angel Correa priorità del Milan che lavora con il Monaco per Kessié

C'è sempre Angel Correa in cima alle priorità di calciomercato del Milan. L'ultima offerta presentata all'Atletico è di 42 milioni di euro più il 30% garantito agli spagnoli in caso di futura rivendita. Si tratta ad oltranza, con il futuro dell'argentino legato a quello di André Silva e Rodrigo per un valzer di bomber. Il portoghese piace allo Sporting che però dovrebbe versare nelle casse dei rossoneri 25 milioni di euro. Sul fronte delle uscite, il Monaco insiste per Kessié mentre Ivan Strinic ha rescisso il contratto e può considerarsi ormai un ex rossonero.

Tutte le notizie di mercato di oggi delle altre squadre in Serie A

Scatenata la Fiorentina, che oltre ad essere ad un passo da Raphinha (che potrebbe arrivare per 18 milioni di euro tra prestito e obbligo), potrebbe chiudere anche per Pedro e Kannemann. Due grandi glorie argentine ripartono rispettivamente da Serie C e Serie B. È ufficiale infatti il trasferimento di Denis alla Reggina, e quello di Maxi Lopez al Crotone. A proposito di bomber sembra cosa fatta il ritorno di Defrel alla Sampdoria dalla Roma, mentre il Sassuolo sta provando il (difficile) colpo Giovinco. Molto attivo sul mercato il Verona che dopo aver ufficializzato Amrabat, ha messo nel mirino Salcedo dell'Inter e Giovanni Simeone che potrebbe trovare poco spazio alla Fiorentina. Per il figlio del mister dell'Atletico però l'Hellas dovrà vedersela con il Cagliari.