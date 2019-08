Dove giocherà nella prossima stagione Mauro Icardi? Il tormentone di mercato relativo al futuro del bomber argentino prosegue, e si arricchisce di una nuova puntata. Le ultime notizie raccontano della volontà del bomber argentino di dribblare le avance del Napoli (dopo il Monaco), e di non aspettare più l'eventuale affondo della Juventus per provare a convincere Antonio Conte e restare all'Inter. Un'impresa durissima, ma che Maurito che ha chiesto e ottenuto di vestire la maglia numero 7, vuole tentare e che trova conferma nell'ultimo post di Wanda Nara che postando una foto con le altre wags nerazzurre ha commentato "un nuovo anno insieme".

Mauro Icardi non apre al Napoli, vuole restare all'Inter

In occasione della festa di compleanno dell'amico e compagno di squadra Lautaro Martinez, Mauro Icardi si è fatto immortalare alle prese con la canzone "O surdato ‘nnammurato", tormentone partenopeo. Indizio di mercato su un possibile sì agli azzurri? No, perché il centravanti argentino scatenato e in totale sintonia con il resto dei giocatori nerazzurri, a quanto pare non è intenzionato ad aprire a De Laurentiis, nonostante i contatti positivi tra il patron azzurro e Wanda Nara (possibile contratto da 7.5 milioni di euro a stagione), e il gradimento nei suoi confronti esternato da Ancelotti. C'è ancora un po' di tempo per cambiare idea, ma il Napoli si è già cautelato con Fernando Llorente che potrebbe presto essere "bloccato".

Icardi vuole provare a convincere Conte, l'indizio di mercato di Wanda Nara

La riposta "sì" alla domanda "Sta per iniziare una nuova avventura?" postagli da chi provava a strappargli un indizio sul futuro, al momento sembra essere fuorviante. Mauro Icardi infatti a quanto pare, come riportato da Sky, è ancora fermamente intenzionato a restare all'Inter per provare a giocarsi le sue chance convincendo Antonio Conte. Quest'ultimo, in sintonia con la dirigenza interista, ha finora alzato un muro su Maurito, che infatti non è stato convocato per la prima giornata di campionato. A confermare la volontà del giocatore, è arrivato un indizio social da parte di Wanda Nara che ha postato una foto in compagnia delle wags nerazzurre con il commento "Un nuovo anno insieme".

Quale futuro all'Inter per Mauro Icardi, con la Juve alla finestra e il rischio rescissione

Cosa succederà dunque a Mauro Icardi, al quale comunque il club ha consegnato ufficialmente la maglia numero 7 (dopo che la 9 è passata a Lukaku)? Difficile dirlo, anche se al momento non è da escludere la possibilità di una sua permanenza, ma fuori dal campo con il discorso cessione rimandato a gennaio. Il tutto a meno che in futuro non arrivi la proposta ufficiale della Juventus, che finora è rimasta alla finestra, impegnata anche nelle cessioni. Bisognerà però formulare l'offerta giusta per convincere il grande ex Marotta, che finora a quanto pare prenderebbe in considerazione solo la prospettiva di uno scambio con Dybala. Una "patata bollente" per la società nerazzurra, che tra l'altro dovrà assolutamente evitare il rischio di perdere il giocatore a zero, nel caso in cui si dovessero concretizzare le condizioni per una rescissione consensuale del contratto