L'Inter e Antonio Conte si preparano al debutto nella Serie a 2019/2020 di lunedì sera contro il Lecce ma in casa nerazzurra tiene banco sempre il caso Icardi. In vista del Monday Night il tecnico interista ha deciso di far allenare la sua squadra al Meazza e con loro ci sarà anche l'argentino che, però, lascerà il gruppo quando verranno effettuate le solite esercitazioni tattiche. Maurito aveva lasciato lo stadio meneghino il 26 maggio scorso con un calcio di rigore sbagliato contro l’Empoli, nella partita che ha ridato la Champions League all’Inter, e vi tornerà da separato in casa in attesa di sviluppi di mercato. Icardi è stato inserito nella lista dei 25 per la Serie A ma non verrà convocato per il match contro la squadra di Fabio Liverani: non avrà più la numero 9, presa da Romelu Lukaku, ma la maglia con il 7. Almeno per il momento.

Per molti, da Sensi a Barella, sarà una prima volta nello stadio milanese in maglia nerazzurra mentre per altri, come Lukaku e Lazaro, sarà la prima assoluta nel nuovo campionato: per Mauro Icardi è l'ennesima puntata di una telenovela infinita e rischia di esserci l’addio a San Siro da calciatore nerazzurro.

La numerazione dell'Inter

In vista della sfida di lunedì sera contro il Lecce, che aprirà ufficialmente la stagione calcistica 2019/2020 dei nerazzurri, è stata pubblicata la lista con la numerazione ufficiale dell'Inter per la Serie A TIM:

1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoume

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni