Quale sarà il futuro di Alvaro Morata? L'attaccante spagnolo lascerà il Chelsea nella sessione di calciomercato invernale? Le indiscrezioni sulle trattative confermano la volontà dell'ex di Juventus e Real Madrid di cambiare aria e lasciare Londra e la Premier, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il 2022. Le ultime notizie di mercato raccontano di un nuovo affondo del Siviglia che vuole a tutti i costi Morata, per completare il reparto offensivo orfano della partenza di Muriel, approdato alla Fiorentina. Gli andalusi però devono fare i conti, anche con le big tedesche, pronte ad inserirsi a sorpresa e tentare il Chelsea.

Qual è il futuro di Alvaro Morata, può lasciare il Chelsea

Alvaro Morata può lasciare il Chelsea già a gennaio. Le ultime notizie di calciomercato ribadiscono la volontà dell'attaccante spagnolo di cambiare aria e lasciare la Premier, dopo un avvio di stagione difficile, con Sarri che gli ha concesso poco spazio nelle ultime uscite. L'attaccante classe 1992 nell'ultima uscita in FA Cup contro il Nottingham Forest ha segnato due gol, senza esultare, a conferma di uno stato d'animo tutt'altro che tranquillo e della volontà di trovarsi un'altra squadra già nella sessione di calciomercato invernale

Calciomercato, l'offerta del Siviglia al Chelsea per Morata

Le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Alvaro Morata spengono le speranze di un ritorno in Italia (non si concretizzerà uno scambio con Higuain tra Milan e Chelsea), con il giocatore che però potrebbe riapprodare in patria. Il Siviglia infatti è fortemente interessato a Morata che potrebbe essere l'uomo giusto per alzare l'asticella delle ambizioni di una squadra protagonista di un'ottima prima parte di stagione. Bisognerà però trovare l'accordo con i Blues che non vogliono privarsi a cuor leggero del giocatore: gli andalusi mettono sul piatto un prestito oneroso a 5 milioni di euro con riscatto fissato a 40. A tal proposito c'è la volontà di convincere il ragazzo, che potrebbe dunque spingere per un suo trasferimento in Andalusia con i vertici Blues.

Anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund su Morata

Come riportato dalla stampa spagnola e in particolare da Marca, il Siviglia dovrà però fare i conti con l'agguerrita concorrenza delle big della Bundesliga. Bayern Monaco e Borussia Dortmund fanno sul serio, basti pensare che i gialloneri hanno presentato un'offerta al Chelsea che è stata rispedita al mittente. Al contrario del Siviglia però Bayern e Borussia non possono contare sul gradimento del giocatore che preferisce la Liga alla Bundes.

Chi potrebbe essere l'erede di Alvaro Morata nel Chelsea di Sarri

L'eventuale partenza di Morata lascerebbe una lacuna nel reparto offensivo del Chelsea di Maurizio Sarri che non può contare su numerose pedine. Con Giroud in scadenza di contratto, i Blues potrebbero fare un tentativo per Edinson Cavani, ipotesi difficile già a gennaio. Occhi puntati su Callum Wilson, il classe 1992 del Bournemouth che però è intenzionato a fare muro, e non privarsi della sua stella.