Non tira una buona aria in casa Chelsea. Nonostante il quarto posto ancora saldo, i Blues non sono la squadra ammirata ad inizio anno e qualche critica dopo gli ultimi risultati è arrivata. Sono tanti gli uomini sotto i riflettori ma uno più di tutti: Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è nel mirino della critica per la sua scarsa vena realizzativa, cinque goal in 21 partite, e l'ultima rete risale al 4 novembre contro il Crystal Palace (quando fece una doppietta). Nell'ultima gara contro il Southampton l'ex Juventus e Real Madrid aveva trovato il goal ma è stato annullato per un dubbio fuorigioco. Propri fin merito alla gestione delle pressione da parte di Morata si è espresso Gianfranco Zola, primo assistente di Maurizio Sarri al Chelsea, che ha spronato il centravanti spagnolo e dice di aspettarsi molto da lui:

La gente si aspetta molto dal numero 9 del Chelsea. Si aspettano molti goal e buone prestazioni, questo è normale e Álvaro deve abituarsi, se dovesse andare in un altro grande club gli accadrebbe la stessa cosa. Fa parte del suo lavoro prima sarà in grado di gestire queste situazioni meglio sarò per lui. So che sente di non avere abbastanza goal e ha molte responsabilità. Deve imparare a lasciare tutto alle spalle, perché questi sono pesi che in campo non ti aiuteranno a fare meglio. Gioca al Chelsea, non a Southampton o Brighton, con rispetto per quei club.

Il Siviglia interessato a Morata

Dopo un periodo in cui i rumors di mercato lo accostavano al Milan ma ad oggi, stando a quanto riportano il The Sun e Marca, Alvaro Morata sarebbe vicino a un ritorno in Spagna e più precisamente al Siviglia che all"inizio della sessione di mercato invernale ha visto partire Luis Muriel per Firenze e ora si trova con una casella scoperta in attacco. L'ex Juve non è felice al Chelsea e la sua volontà sarebbe quella di tornare in Spagna, per questo la pista che porta al Ramón Sánchez-Pizjuán va tenuta in considerazione.