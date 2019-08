Paulo Dybala resterà alla Juventus? Cosa accadrà all'argentino in questi ultimi caldissimi giorni di calciomercato? Il numero 10 bianconero che nella 1a giornata di Serie A è stato relegato in panchina da Sarri continua ad essere accostato all'Inter, che solo con il suo arrivo potrebbe aprire alla Juve per Mauro Icardi. Attenzione però a quello che succede a Parigi, perché in caso di ritorno di Neymar al Barcellona, il Psg potrebbe affondare il colpo per la Joya (anche alla luce degli infortuni di Cavani e Mbappé)

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala potrebbe dipendere da quello di Neymar

Ultimi giorni di trattative caldissime in casa Juventus. Il nome di Paulo Dybala non è ancora uscito dalla lista dei cedibili (come conferma anche la panchina di Parma), soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta negli uffici di corso Galileo Ferraris. E chissà che un'allettante proposta per la Vecchia Signora, per il calciatore argentino, non arrivi proprio dalla Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti i bianconeri sono alla finestra e aspettano di capire quello che accadrà al Psg, con il ritorno di Neymar al Barcellona che potrebbe concretizzarsi a sorpresa nelle prossime ore.

Con Neymar al Barcellona, il Psg potrebbe affondare il colpo con la Juventus per Paulo Dybala

In caso di cessione a suon di milioni del brasiliano a quel punto il Psg sarebbe obbligato a virare su un altro calciatore top, anche alla luce degli infortuni di Cavani e Mbappé che hanno ristretto la coperta di mister Tuchel. Ecco allora che gli ultimi giorni di mercato diventerebbero incandescenti con i campioni di Francia pronti a fare il possibile per piazzare l'affondo di mercato con la Juventus per Paulo Dybala.

Dybala, Icardi e l'ipotesi Inter

In secondo piano poi non bisogna sottovalutare anche l'ipotesi Inter che rende ulteriormente intrigante questo finale di mercato. Nelle prove di disgelo tra Paratici e Marotta, i bianconeri avrebbero provato ad offrire 35 milioni di euro più Mario Mandzukic per arrivare a Mauro Icardi. Niente da fare per il club milanese che prenderebbe in considerazione l'ipotesi di una cessione di Maurito alla Juve, solo nel caso in cui arrivasse Dybala. Prospettiva molto difficile, ma non impossibile.