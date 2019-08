La vittoria del Paris Saint-Germain, nell'ultima giornata di League 1 contro il Tolosa, ha regalato a Thomas Tuchel tre punti importanti, ma anche due problemi con i quali il tecnico dovrà convivere nei prossimi giorni: gli infortuni di Cavani e Mbappé. L'ex attaccante del Napoli infatti dovuto lasciare il campo dopo neanche un quarto d'ora dall'inizio la partita, mentre il compagno è uscito per infortunio dopo poco più di un'ora di gioco.

Dopo gli ultimi controlli medici, è così arrivato il responso per il tecnico dei parigini: Cavani rimarrà fuori per almeno 20 giorni a causa della botta presa all'anca, l'ex giocatore del Monaco resterà fuori invece 3/4 settimane per una lacerazione muscolare alla coscia sinistra. Un doppio guaio per i campioni di Francia, che si aggiunge a quello di Neymar: sempre intenzionato a lasciare Parigi.

Il mercato del PSG

A preoccupare maggiormente lo staff del PSG, sono ovviamente le condizioni della punta campione del Mondo. A causa di questo problema muscolare, Kylian Mbappé dovrebbe infatti saltare i prossimi tre incontri del campionato francese e il debutto in Champions League, in occasione della prima partita del girone in programma il 17 o 18 settembre prossimo. Praticamente certa anche la sua assenza nel doppio appuntamento con la Francia per le gare di qualificazione a Euro 2020 contro Albania e Andorra.

I due infortuni, che di certo renderanno più difficile il lavoro di Tuchel per quanto riguarda il reparto offensivo, potrebbero infine condizionare le ultime trattative della società transalpina. In attesa di capire come andrà a finire la vicenda Neymar, che il tecnico tedesco vorrebbe trattenere a Parigi, il PSG potrebbe infatti accelerare per portare nel massimo campionato francese lo juventino Paulo Dybala: uno dei principali obiettivi di mercato del Paris Saint-Germain.