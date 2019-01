Le ultime notizie di calciomercato non riguardano soltanto il futuro di Gonzalo Higuain. Sull'altra sponda del Naviglio milanese, i tifosi interisti sono infatti preoccupati per il rinnovo di Mauro Icardi che continua a non arrivare. Il capitano interista, che ha già respinto una prima offerta del club di Suning, è infatti in attesa di una nuova proposta dalla società. E con lui anche Wanda Nara, che nonostante il fastidio di Ausilio e Marotta continua a mandare messaggi criptici attraverso i social.

L'ultimo messaggio alla nazione interista della moglie/agente dell'attaccante argentino è di poche ore fa. Un post su Instagram che la ritrae appena scesa da un jet privato. Una fotografia alla quale la donna ha voluto affiancare una didascalia misteriosa: "Mentre aspetti quello che mai arriverà, ecco che appare ciò che meno ti aspettavi". Cosa avrà voluto dire? A cosa si riferiva la signora Icardi? Domane che al memento non hanno ancora risposta.

La guerra di nervi tra l'Inter e Icardi

Nonostante il gioco delle parti, tra l'entourage di Maurito e la dirigenza milanese i contatti continuano e per la firma non ci dovrebbero essere problemi. Nelle prossime ore la trattativa entrerà nel vivo e ci sarà un summit con tutti i principali protagonisti: Ausilio, Marotta e ovviamente lei, Wanda Nara. L'Inter è intenzionata ad andare incontro al giocatore, ma si aspetta anche un passo indietro dallo stesso. Attualmente sotto contratto fino al 2021 e con un ingaggio di 4,5 milioni netti a stagione, Icardi avrebbe infatti chiesto uno stipendio di 9 milioni netti all'anno fino al 2023.

Tra i dettagli da sistemare ci sarebbe infine anche la clausola rescissoria. Il club milanese, che dopo la prima offerta di 6 milioni sarebbe salito a 7, vorrebbe infatti cancellare l'attuale clausola di 110 mln che permetterebbe a qualsiasi società (entro i primi 15 giorni del prossimo mese di luglio) di mettere le mani sull'attaccante ad un prezzo già stabilito e di portar via Icardi da Milano. Insomma, l'Inter e il suo presidente Zhang hanno evidentemente fretta di trovare l'accordo e blindare il capitano. Wanda Nara e il marito un po' meno.