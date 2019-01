Dopo dieci stagioni al Bayern Monaco, piene di vittorie, titoli e grandi soddisfazioni, Arjen Robben è pronto a voltare pagina e ad iniziare una nuova avventura. Il trentaquattrenne giocatore olandese, che andrà in scadenza di contratto nella prossima estate, avrebbe infatti escluso l'ipotesi di un ritiro dal calcio giocato e starebbe valutando le molte proposte che gli sono arrivate in questi ultimi giorni. Tra le squadre che sono state accostate a Robben, ci sarebbe anche l'Inter di Suning.

"Sono orgoglioso e felice di questo interesse per me – ha spiegato l'attaccante in conferenza stampa – Siamo stati molto impegnati in queste settimane, specialmente mio padre, che è anche il mio agente. Sono un privilegiato ed è bello sapere che i club sono interessati alle mie prestazioni. Per me, il futuro è aperto. Sto ancora aspettando, voglio aspettare e poi decidere".

L'incontro con van Bommel

"Ora voglio solo tornare in forma e dare il mio contributo per il Bayern – ha aggiunto Robben – Non so quando prenderò una decisione, ma di certo non voglio aspettare fino a fine stagione. Ho una famiglia e devo pianificare il mio futuro". Tra qualche giorno conosceremo dunque quella che sarà la nuova destinazione del giocatore. Dall'Olanda sono intanto in molti a pensare che possa tornare in patria, dopo l'esperienza nella Bundesliga.

A confermare questa tesi c'è stata anche la recente visita a Doha di Mark van Bommel, che si è intrattenuto a lungo con Arjen Robben nel ritiro dei bavaresi: un incontro al quale hanno dato risalto tutti i principali quotidiani sportivi tedeschi e olandesi. Tra le ipotesi da non scartare, ci sarebbe infatti anche quella di un suggestivo ritorno al Psv Eindhoven: la squadra che ha contribuito a farlo conoscere in tutto il mondo, prima del passaggio al Chelsea.