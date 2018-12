Finisce un'era al Bayern Monaco. A meno di clamorosi colpi di scena a fine stagione, le due colonne Arjen Robber e Franck Ribery lasceranno la squadra. Il futuro dell'olandese e del francese dunque che hanno scritto in Baviera pagine importanti di storia del calcio, vivranno gli ultimi mesi alla corte dei campioni di Germania. Ad annunciare il tutto ci ha pensato il presidente del club Uli Hoeness, con tanto di conferma dello stesso Robben. Bisognerà capire se i due calciatori, proseguiranno altrove la loro avventura professionale o decideranno di appendere le scarpette al chiodo.

Arjen Robben e Franck Ribery lasceranno il Bayern Monaco a fine stagione. D'altronde il contratto di entrambi i senatori della squadra bavarese parla chiaro con scadenza fissata nel giugno 2019. La notizia che era nell'aria già da mesi ha trovato conferma nelle parole del presidente del Bayern Hoeness che in occasione di una visita in un fan club ha annunciato: "Ribery e Robben? Probabilmente è la loro ultima stagione al Bayern Monaco". La conferma è arrivata dalle parole dell'olandese che ai microfoni di Omnisport ha dichiarato: "Questa è la mia ultima stagione al Bayern. Sono stati 10 anni eccezionali e meravigliosi. Mi sta bene così"

Quale futuro per Ribery e Robben lontano dal Bayern

Cosa faranno Ribery e Robben dopo l'addio al Bayern? I due esperti calciatori proseguiranno la loro avventura calcistica o si ritireranno? Al momento è difficile dirlo anche se entrambi non sono più dei ragazzini. Se l'olandese a gennaio spegnerà 35 candeline sulla torta, il compagno francese ad aprile diventerà un 36enne. Appuntamento dunque a giugno, con Robben che ha dato indizi sul suo futuro in un'intervista tutt'altro che recente. Nella stessa aprì ad un ritorno in patria, al Groeningen, con l'opportunità di aiutare il club nel suo percorso di crescita.

Chi sostituirà Ribery e Robben nel Bayern

Come il Bayern sostituirà due colonne come Robben e Ribery, rispettivamente in squadra dal 2009 e dal 2007? Spazio ai giovani talenti come Coman, Gnabry e Davies che approderà in Baviera a gennaio. Le altre novità potrebbero arrivare dal mercato, con i campioni di Germania che potranno così sopperire alla sessione conservativa della scorsa estate che ha fatto discutere e non poco i tifosi. Le sorprese e i super investimenti sono dietro l'angolo