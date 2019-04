In attesa di affrontare la Juventus nell'imminente Derby d'Italia, l'Inter pensa al futuro e alla prossima finestra estiva di mercato. Le ultime notizie che arrivano dalla società di Suning, parlano infatti del duro lavoro di Beppe Marotta e degli altri dirigenti in vista della riapertura delle trattative. L'obiettivo dell'amministratore delegato interista, è quello di cercare di colmare il gap con i campioni d'Italia e con le altre concorrenti in Italia e in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club milanese avrebbe così deciso di svecchiare e rendere ancor più italiana la rosa. I nomi cerchiati in rosso sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri, sarebbero infatti quelli di Lorenzo Pellegrini, Nicolò Barella e Federico Chiesa: giocatori giovani, già affermati e già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Le strategie di Marotta

Dopo aver preso per la difesa Diego Godin e aver "opzionato" il brasiliano Danilo, il restyling dell'Inter passa dunque da centrocampo e attacco e da alcune scelte di mercato esclusivamente italiane. Tra Pellegrini e Barella, la strada più semplice da percorrere è quella che porta al centrocampista giallorosso sul cui contratto pesa una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Se la Roma non riuscire ad entrare in Champions, l'ex Sassuolo potrebbe anche partire. Discorso diverso per Barella, dove invece Giulini chiede ben 50 milioni e dove la concorrenza è molto più agguerrita.

Il grande sogno di mercato dell'Inter, rimane principalmente Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, tra i protagonisti anche nel recente match dello Stadium, è però nel mirino di molte società (Juventus in primis) e ha un costo particolarmente elevato: 60 milioni di euro. La speranza di Marotta è che il club campione d'Italia si concentri su Zaniolo e lasci strada libera all'Inter per trattare l'acquisto del giovane figlio d'arte.