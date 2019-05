Per l'Inter di Suning, quella con l'Empoli sarà una partita "spartiacque". Gran parte del futuro della società nerazzurra dipenderà infatti dalla qualificazione in Champions League: fondamentale per poter trattare alcuni giocatori con maggiori disponibilità economiche. Viceversa, in caso di fallimento europeo, la società milanese sarebbe invece costretta ad un mercato "low cost" e a dimenticare Romelu Lukaku: uno degli obiettivi principali di Beppe Marotta e Antonio Conte.

Nelle ultime notizie riguardanti le possibili trattative è così spuntato il nome di Fernando Llorente. L'ex attaccante della Juventus, che Conte conosce molto bene, non sarà riscattato dal Tottenham e potrebbe infatti tornare in Italia a parametro zero. A Milano potrebbe ritrovare come compagno di squadra Edin Dzeko: destinato a vestire il nerazzurro indipendentemente dall'esito dell'ultima partita di campionato della squadra di Spalletti.

Il problema degli attaccanti e il sogno Chiesa

L'obiettivo degli uomini mercato dell'Inter è quello di chiudere il prima possibile con l'attaccante bosniaco, in modo da poterlo mettere a disposizione del nuovo allenatore già dal ritiro estivo di Lugano: "location" scelta a causa dei lavori che verranno effettuati alla Pinetina nelle prossime settimane. Senza Lautaro Martinez, che sarà via per la Copa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio), e senza Mauro Icardi (destinato a lasciare il club), Conte rischia infatti di ritrovarsi in Svizzera con gli attaccanti contati. Tra i giocatori accostati all'Inter c'è anche Federico Chiesa. Se i nerazzurri riusciranno a mettere le mani sul premio Champions. Marotta potrebbe infatti destinare parte di quel denaro per tentare l'assalto al gioiello della Fiorentina. Inseguito anche da altri club, l'attaccante viola ha una valutazione di almeno 70 milioni di euro.