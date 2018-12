Sono giorni roventi per Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro è infatti tornato su tutte le prime pagine dei giornali per la vicenda legata al rinnovo con l'Inter: un accordo che, ad oggi, non è ancora stato trovato. Lo stallo tra la società nerazzurra e Wanda Nara, ha così ridato voce a chi vede l'attaccante argentino lontano da Milano, dove sono molte le società che pagherebbero una bella cifra per acquistare un giocatore come lui.

Se c'è un esperto di mercato che conosce bene le caratteristiche di Maurito, questo è Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, fresco di nomina di amministratore delegato, nella scorsa estate fu al centro di una possibile e clamorosa trattativa tra Juventus e Inter che avrebbe dovuto portare Icardi a Torino per 50 milioni di euro più il cartellino di Gonzalo Higuain.

L'ammissione di Marotta e le richieste di Wanda

A confermare questa indiscrezione, è stato lo stesso Marotta a margine della terza edizione del Premio Manager sportivo del 2018: "Fare sondaggi, in generale, rientra nelle attività comuni che ogni direttore sportivo deve fare. Sicuramente, anche nell'ottica della sistemazione di Higuain, ne avevamo fatto uno per Icardi, ma Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare di costi. Icardi resta un calciatore di alto livello ma non ha dato concretezza a un eventuale trasferimento importante dall'Inter alla Juventus".

Le parole di Marotta, non fanno dunque che confermare ciò che ha già pubblicamente dichiarato Wanda Nara: Mauro Icardi ha fino ad ora sempre rifiutato di lasciare l'Inter, anche a costo di guadagnare meno. Un atto di fede che l'argentino e la moglie/agente sperano ora di monetizzare con il rinnovo e con un adeguamento consistente, che potrà essere trovato tra i 6 milioni di euro della prima offerta e quei 10 che proprio il "Pipita" guadagna e che Wanda ha già preso ad esempio.