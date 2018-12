Dallo scorso weekend in casa Inter e negli ambienti intorno al club nerazzurro tiene banco la questione che riguarda il rinnovo di Mauro Icardi. Il tweet di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino; e le successive rivelazioni della stessa a Tiki Taka qualche giorno dopo hanno scatenato un botta e risposta con il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ma a mettere in chiaro la situazione e a cercare di rasserenare l'ambiente ci ha pensato Javier Zanetti. Durante la presentazione del suo libro ‘Vincere ma non solo' a Radio Deejay il vicepresidente dell'Inter si è soffermato su tutto il caos che è montato intorno al prolungamento del contratto di Icardi:

È una questione di rispetto, ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Mauro sia contento e noi vediamo per come esprime le sue qualità che è molto contento. La Champions? Ci è dispiaciuto uscire, ci bastava vincere contro il Psv, ma fa parte di un percorso di crescita. L'Inter è resiliente, questo ci aiuterà ad affrontare la stagione. Steven Zhang? Ora è sempre qui, si occupa anche di qualche business di famiglia, ma dedica la maggior del proprio tempo all'Inter.

Su Mourinho: Un grandissimo allenatore

Javier Zanetti si è soffermato anche sull'esonero di José Mourinho da parte del Manchester United con il quale l'ex capitano nerazzurro ha vinto nel 2010 il "Triplete" e sul quale ha speso parole d'elogio nonostante questo inconveniente nella sua ottima carriera: