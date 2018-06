La luna di miele tra Tite e il Brasile dura da quasi due anni. Il ‘Professore’ ha cambiato molto poco la nazionale verde-oro, ma le sue novità hanno fatto volare la Seleçao che con l’allenatore di origini italiane in panchina ha vinto quasi tutte, e in Russia la squadra brasiliana è la grande favorita. Tra le novità di Tite c’è stata quella di far ruotare il capitano della squadra, come faceva con il Corinthians. Per il c.t. tutti possono indossare la fascia di capitano e così ogni calciatore viene responsabilizzato. Domenica prossima il Brasile giocherà con la Svizzera e ancora non si sa che guiderà la squadra da capitano in campo.

Tite ha dato la fascia a quattordici calciatori differenti, perché tutti devono avere le physique du role da capitano. Senza l’infortunio che gli è costato il Mondiale in Russia 2018 il primo graduato in lista sarebbe stato Dani Alves. Ma l’ex juventino non ci sarà e così la fascia resta senza un vero proprietario. Contro la Svizzera nella gara d’esordio la fascia la indosserà comunque un difensore: uno tra il madrista Marcelo e l’interista Miranda, con il primo leggermente favorito. Chi non sarà capitano nella gara d’esordio dei brasiliani lo sarà nella gara seguente. L’obiettivo del c.t. è quello di responsabilizzare così tutti i giocatori e chissà se il Brasile riuscirà a giocare dopo sedici anni la finale chi indosserà la fascia.

L’esordio del Brasile. La squadra favorita per la vittoria del Mondiale giocherà domenica sera contro la Svizzera di Petkovic, un avversario sempre ostico. Tite non ha molti dubbi, il suo undici titolare già ce l’ha e ha deciso che in difesa ci sarà Danilo del Manchester City, promosso titolare, e che in attacco con Neymar giocheranno Gabriel Jesus e Coutinho. Insomma tutto scelto tranne il capitano.