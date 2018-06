Dopo i primi 45′ tutto lasciava presagire una serata in discesa per il Brasile contro la Svizzera. E invece la Seleçao in vantaggio grazie al gran gol di Coutinho, ha incassato il pareggio, non riuscendo dunque a portare a casa la vittoria nell'esordio ai Mondiali 2018. L'1-1 contro gli elvetici ma soprattutto la prestazione della squadra di Tite non ha convinto, e in patria addetti ai lavori e tifosi si sono scatenati. Il primo a finire nel mirino delle critiche è stato Neymar: la stampa e gli opinionisti tv si sono scagliati contro la stella del Psg, colpevole di un eccessivo egoismo, che non ha giovato alla squadra.

Neymar prestazione deludente in Brasile-Svizzera

Neymar in Brasile-Svizzera ha provato a darsi un gran da fare, senza però risultare decisivo. Il fatto che il calciatore del Psg abbia subito un numero di falli da record, ben 10,è la conferma del fatto che ha portato troppo palla, peccando dunque di egoismo. Un egoismo che non è sfuggito alla stampa e agli opinionisti brasiliani che hanno puntato il dito contro di lui, e anche contro il selezionatore Tite per le sue scelte.

Neymar disastroso, l'attacco feroce dal Brasile

Neymar è stato così criticato a più riprese in Brasile per la sua prestazione sotto tono. Gli addetti ai lavori di stampa e tv hanno puntato il dito contro la sua incapacità di cambiare le sorti del match. Numeri fini a se stessi e scarsa assistenza alla squadra per un giocatore assai al di sotto delle aspettative. Queste le parole di Arnaldo Ribeiro di ESPN Brasil: "Neymar è stato un vero disastro. Ha fatto una partita non accettabile e meritava di essere sostituito. Il Brasile ha una buona squadra e la qualità collettiva per uscire dai guai, ma Neymar è stato determinato nel giocare da solo".

Critiche al ct del Brasile per la mancata sostituzione Neymar-Douglas Costa

E Riberio ha rincarato la dose scagliandosi contro le scelte del ct Tite che avrebbe dovuto sostituire Neymar con Douglas Costa: "Neymar, non ha prodotto nulla di buono per la squadra, sarebbe stato meglio far entrare Douglas Costa, non so ancora perché non abbia giocato". Dello stesso parere anche Osvaldo Pascoal di Fox Sports Brasil che ha definito O'Ney addirittura un calciatore volgare: "Giocare nel modo in cui ha giocato è un giocatore volgare. È incomprensibile che Tite non abbia concesso un solo minuto a Douglas Costa"

La stoccata a Neymar dell'ex Inter Zé Elias

Sulla stessa lunghezza d'onda anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'ex centrocampista dell'Inter Zé Elias. Anche quest'ultimo, come evidenziato da FcInter1908.it non ha usato parole tenere per O'Ney: "E’ stato egoista in campo e ha ricevuto così tanti falli. Il problema è che Neymar ha dimenticato di giocare in una squadra e ha tenuto la palla".