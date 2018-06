Un incubo, da cui Fred spera di svegliarsi presto. Il centrocampista brasiliano che solo poche ore fa ha festeggiato per il trasferimento di mercato al Manchester United, rischia seriamente di saltare gli ormai imminenti Mondiali. Nel corso dell'ultimo allenamento con la Seleçao infatti, l'ormai ex Shakhtar Donetsk ha avuto la peggio dopo un contrasto con Casemiro, accusando molto dolore alla caviglia. Le prime sensazioni sono tutt'altro che positive per il ragazzo che domani conoscerà il verdetto sull'entità del problema fisico.

Entrata decisa di Casemiro, Fred ko

Nel corso della classica partitella d'allenamento, durante un contrasto di centrocampo il neocampione d'Europa Casemiro è entrato in maniera decisa su Fred. Il calciatore del Real in scivolata, ha sì colpito il pallone con la gamba destra, ma con il ginocchio sinistro ha colpito la caviglia destra del neoacquisto del Manchester United. Quest'ultimo sin da subito molto dolorante ha provato a restare in campo, senza fortuna. Il classe 1993 dopo aver provato a poggiare il piede destro a terra si è spostato a bordo campo dove è stato curato dallo staff medico. Mani sul volto e espressioni di scoramento per un ragazzo che ha capito di rischiare di saltare il Mondiale

Infortunio alla caviglia per Fred, Mondiale a rischio

Ad una settimana dal fischio d'inizio dei Mondiali, c'è grande preoccupazione in casa Brasile. Il dottore Lasmar, capo dello staff medico della nazionale verdeoro ha confermato che si tratta di un problema alla caviglia annunciando: "Fred ha ancora dolore. E' presto per fare diagnosi, dobbiamo aspettare 24 ore". Il rischio di vedere il calciatore appena pagato dallo United 60 milioni di euro, fuori da Russia 2018 è concreto. Una beffa per lui, con Tite che potrebbe essere costretto a fare scelte alternative, rinunciando ad una pedina che pur non rientrando tra i titolari, potrebbe fargli molto comodo a gara in corso.