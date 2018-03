Un anno fa Leonardo Bonucci non avrebbe mai pensato probabilmente di scendere in campo all'Allianz Stadium con una casacca diversa da quella bianconera. Una situazione che nemmeno i tifosi della Juventus si sarebbero mai aspettati e che invece diventerà realtà sabato 31 marzo, quando il centrale con la maglia del Milan e fascia da capitano al braccio sfiderà la capolista della Serie A, per la prima volta dopo il clamoroso trasferimento della scorsa estate.

Bonucci per la prima volta da avversario contro la Juventus

Quella di Bonucci contro la Juventus sarà senza dubbio una partita nella partita. Il difensore classe 1987 che a sorpresa nella scorsa estate lasciò la Vecchia Signora (dopo 7 anni, 12 titoli e due finali di Champions) per trasferirsi al Milan per 42 milioni di euro, affronterà per la prima volta in carriera la sua ex squadra. Nella sfida dell'andata infatti Bonnie non poté scendere in campo a causa di una squalifica rimediata per una gomitata a Rosi nel match con il Genoa. Esordio a Torino da capitano del Milan per Bonucci, che si ritroverà di fronte poi Higuain e Dybala il 19 maggio nella finale di Coppa Italia.

I rapporti tra Bonucci e i suoi ex compagni bianconeri

I rapporti con i suoi ex compagni di squadra, al netto delle voci relative ai motivi del suo addio nella scorsa estate e ai presunti dissidi nello spogliatoio durante la finale di Champions, sono ottimi. Buffon, Barzagli e Chiellini, con i quali Bonnie ha alzato per anni un muro difensivo invalicabile, hanno speso sempre parole di stima e affetto per il loro ex compagno, ritrovato e riabbracciato già in azzurro. C'è grande curiosità invece sull'eventuale saluto tra Bonucci e Allegri, alla luce della loro ormai celebre lite che iniziò ad incrinare i rapporti, e a segnare probabilmente il futuro in bianconero di quello che sarebbe diventato il capitano del futuro

Come i tifosi della Juve accoglieranno Bonucci

A proposito di curiosità però, è notevole quella intorno all'accoglienza che lo Stadium riserverà a Bonucci. Dopo il suo trasferimento al Milan, i tifosi bianconeri si sono scagliati in grande numero contro Bonnie accusato di essere un "traditore". Non è piaciuto il suo addio, e soprattutto le sue prime parole in rossonero con il celebre riferimento allo "spostamento degli equilibri". Troppo da digerire per una curva che ha accolto il calciatore spesso e volentieri nel suo seno in occasione di diverse partite in cui era assente o squalificato, e che si è sentita tradita. Tutto lascia presagire una bordata di fischi a più riprese per il grande ex, e possibili riferimenti a lui con striscioni e cori.

Sciacquatevi la bocca, l'esultanza di Bonucci in caso di gol contro la Juventus

Come evidenziato da Barzagli, Juventus-Milan sarà una gara "emozionante" per Bonucci che non ha certo dimenticato il suo passato. Il passato però è passato per il difensore centrale che si prepara a sfoderare una gran prova contro la sua ex squadra. A tal proposito c'è da chiedersi cosa potrebbe accadere in caso di gol del capitano del Milan. Conoscendo il giocatore e il suo carattere, quasi certamente l'esultanza sarà quella classica, con il gesto "sciacquatevi la bocca". Un'esultanza che i tifosi della Juve conoscono molto bene.