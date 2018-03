L'eliminazione del Milan dall'Europa League ha fatto cadere ogni perplessità sulle date in calendario della stagione in corso. C'era la questione recuperi di campionato da sistemare ed è stato fatto scegliendo come date opportune il 3 e il 4 aprile prossimi (compresa la disputa del derby di San Siro) nonostante le perplessità sollevate sia dai rossoneri sia dai nerazzurri. Restava sul tavolo solo la conferma della finale di Coppa Italia, adesso che la Lega di Serie A ha ufficializzato anche quella non ci sono altri intoppi burocratici da qui alla fine della stagione: il prossimo 9 maggio – ore 21 – lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Juventus e Milan.

Finale di Tim Cup in diretta tv e in chiaro

Non una novità, piuttosto una conferma del calendario predisposto nella scorsa estate: una conferma resasi necessaria perché messa in discussione dopo il rinvio del derby Milan-Inter per la morte di Davide Astori. Quale sarà la squadra che giocherà in casa? Il sorteggio ha fatto sì che la squadra di casa nella finalissima di Tim Cup sia la Juventus. La partita verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro alle 21 su Rai Uno.

Cosa dice la statistica su Juventus-Milan

La squadra di Allegri ha la possibilità di mettere in bacheca l'ennesimo trofeo degli ultimi anni: è alla quarta finale consecutiva, la 13sima in assoluto, a testimonianza del dominio fissato in Italia prima con Conte e adesso con il tecnico toscano. Quanto ai rossoneri, non vincono la Coppa Italia da 15 anni (2003), proveranno ad alzarla per la sesta volta verso il cielo e più ancora a cancellare la sconfitta incassata proprio per mano della Juventus nel 2016 (rete di Morata nei supplementari che scandì l'1-0 finale).

Sono stati resi noti anche i prezzi dei biglietti

Chi volesse recarsi allo stadio per assistere dal vivo allo spettacolo della finalissima dovrà spendere da un minino di 35 euro per i settori di Curva fino a un massimo di 130 euro per un posto nei settori di Tribuna (Monte Mario e Tevere – ridotto fino agli under 16 a 70 euro ), 50 euro il costo di un tagliando per i Distinti.

Dove e come comprare i biglietti della finale di Coppa Italia

Ai sostenitori della Juventus – come si apprende dal comunicato diffuso dalla Lega Calcio – sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud (ingressi 18/21), Distinti Sud (ingressi 22/24 e 15/17) e Tribuna Monte Mario. Ai sostenitori del Milan sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord (ingressi 46/49), Distinti Nord (ingressi 50/52 e 43/45) e Tribuna Tevere. I biglietti saranno posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di lunedì 26 marzo 2018. La vendita sarà divisa in tre fasi: una prima fase, in prelazione agli abbonati; una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero residuare dopo le prime due fasi.