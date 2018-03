La sfida d'andata di San Siro l'aveva saltata a causa della gomitata al genoano Rosi e alla conseguente squalifica, sabato sera sarà invece regolarmente in campo per giocare per la prima volta contro la sua ex squadra. Ancora qualche ora e Leonardo Bonucci tornerà all'Allianz Stadium per il match con la Juventus. Per il capitano rossonero, sarà ovviamente una serata suggestiva che ha già cominciato a far parlare tutti: tifosi, media e giocatori.

L'ultimo in ordine di tempo a dire la sua sulla nottata che Bonucci vivrà a Torino, è stato l'ex compagno Andrea Barzagli. Il difensore di Massimiliano Allegri, che con il milanista ha vissuto momenti indimenticabili, ha spiegato a Sky come sarà vedere l'amico Leonardo con un'altra maglia addosso: "Credo che sarà molto, davvero molto emozionante per lui, anche a noi vederlo nell'altra squadra farà una certa impressione ma, dopo i saluti, in campo ci daremo battaglia".

L'emozione di Bonucci

I novanta minuti dello Stadium, importanti per le due squadre, entrambe a caccia dei rispettivi obiettivi (Scudetto e Champions League), saranno dunque suggestivi per il popolo bianconero che ritroverà in campo il suo ex difensore: "Per me e per tutti i miei compagni non cambierà molto, ma per Leo sarà una partita speciale – ha concluso Barzagli –Tornerà allo Stadium contro la sua ex squadra dove ha compagni e amici, insieme abbiamo condiviso anni veramente bellissimi".

"Dopo sette anni passati alla Juve, dove ho vinto tanto anche a livello personale, non potrà che essere una partita diversa da tutte quelle che ho giocato o che giocherò – ha invece spiegato Bonucci, qualche giorno fa, dal ritiro azzurro – Quegli anni resteranno sempre nel mio cuore e nella mia testa, perché mi hanno permesso di diventare quello che sono. Rivedrò tante persone che mi hanno voluto bene. Sarà emotivamente particolare".