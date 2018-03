Dopo la doppia parentesi con la Nazionale italiana ritorna il campionato e le sue sfide tra cui la più attesa, Juventus-Milan che si preannuncia decisiva per entrambi i club. I motivi, ovviamente sono differenti ma ugualmente basilari: per i bianconeri c'è la corsa al tricolore, con l'esiguo vantaggio sul Napoli ridotto a soli 2 punti, mentre per i rossoneri c'è sempre la rincorsa alla Zona Champions League.

Mazzoleni al fischietto, Massa al VAR

Per la prossima giornata, la 30a in programma, sono stati designati gli arbitri e i loro assistenti, anche quelli che da inizio stagione si occupano del VAR. E all'Allianz Stadium davanti al monitor che risulta a tutti gli effetti la più interessante novità della Serie A ci sarà Massa. Un nome che ha già innalzato il vespaio delle polemiche per dei precedenti recenti non proprio edificanti.

La designazione al VAR dunque non è piaciuta ai più. Se in campo il fischietto è stato affidato a Mazzoleni, è proprio il nome di Massa a suscitare qualche forte perplessità ricordando cosa avvenne nei due precedenti incontri tra Juventus e Milan nella passata stagione, dove due decisioni furono altrettanto determinanti ai fini del risultato. Che scontentarono tutti.

I precedenti negativi con Juve e Milan

Sul Web sono iniziate le polemiche per la scelta di affidare il Var a Massa per la super sfida Juventus-Milan. Il fischietto di Imperia, infatti, nella passata stagione fu protagonista di alcuni episodi molto discussi. In particolare, all'andata giocata a San Siro Massa era l'addizionale quando Rizzoli annullò ingiustamente il gol su punizione del bianconero Pjanic. Poi, un'altra decisione discutibile al ritorno, quando concesse il rigore alla Juve al 95′ per un tocco di mano di De Sciglio. Una scelta che fece esplodere di rabbia giocatori e tifosi del Milan e che gli costò la sospensione per due giornate.

Tutte le designazioni della 30a giornata

Atalanta-Udinese: Pairetto; Bologna-Roma (ore 12.30): Irrati; Cagliari-Torino: La Penna; Chievo-Sampdoria (ore 18): Orsato; Fiorentina-Crotone: Valeri; Genoa-Spal: Giacomelli; Inter-Verona: Rocchi; Juventus-Milan (ore 20.45): Mazzoleni; Lazio-Benevento: Calvarese; Sassuolo-Napoli (ore 18): Fabbri.