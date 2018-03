Lo scudetto si vince in difesa? Pare proprio di sì. Dalle nostre parti chi subisce meno reti ha più probabilità di vittoria finale ed è un percorso che ha visto nelle ultime stagioni primeggiare sempre la Juventus. Il club bianconero è primo in classifica con due punti di vantaggio sul Napoli ed leader anche per quel che riguarda i numeri difensivi: con 15 reti al passivo la Vecchia Signora è la miglior difesa del torneo e smettono mai di migliorarsi nonostante i cambiamenti di uomini e di moduli.

I dati che fanno più riflettere sono quelli che riguardano le partite tra le mura amiche, dove i bianconeri hanno subito soltanto 4 goal in 14 partite di campionato: l'ultima rete presa dalla Juve risale allo scorso 5 novembre ed è stata firmata da Amato Ciciretti a Szczesny e prima erano arrivate le segnature di Lazio, SPAL e lo stesso Benevento. Questo vuol dire che a Torino sono stati messi insieme ben 11 clean sheets su 14 gare in Serie A.

La squadra bianconera all'Allianz Stadium si è rivelata quasi impenetrabile per le avversarie che sono aggiunte a Torino ad eccezione della Champions League, dove sono arrivate le due reti del Tottenham in rimonta: i bianconeri sono riusciti a passare il turno che è stato conquistato dai bianconeri a Wembley nonostante le due reti subite in casa.

Solo l'Atletico Madrid come la Juve: difesa super

La Juventus comanda questa speciale classifica a livello europeo insieme all'Atletico Madrid (4 goal subìti in casa sui 14 totali): seguono il Manchester United (7 su 23 totali), il Bayern Monaco (9 su 20) ed il Paris Saint-Germain (10 su 21). Questi numeri sottolineano la forza della retroguardia juventina capace di non subire nemmeno un goal in assoluto in campionato nell'anno 2018 e l'ultimo risale al 30 dicembre, a segno l'ex difensore bianconero Martin Caceres.