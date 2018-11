Le parole di Leonardo Bonucci post Italia-Portogallo hanno sollevato un polverone. "La mamma degli imbecilli è sempre incinta", così il centrale ha commentato i fischi ricevuti dal pubblico di San Siro che lo ha preso di mira durante il match di Nations League non perdonandogli il ritorno alla Juventus dopo una sola stagione da capitano del Milan. A 24 ore dalla gara contro amichevole contro gli Stati Uniti, in cui scenderà in campo con i gradi di capitano, Bonucci è tornato sulle sue parole, confermando la sua amarezza.

Perché Bonucci è amareggiato dopo Italia-Portogallo, il messaggio ai tifosi

I fischi dei tifosi presenti a San Siro hanno amareggiato Bonucci. Il difensore della Juventus bacchetta il pubblico di San Siro, che dovrebbe crescere e prendere anche esempio da quello che accade all'estero: "La Nazionale dovrebbe unire tutti sotto una sola bandiera, – riporta il "Corriere dello Sport" – lasciando fuori le storie di club. Io i tifosi li rispetto ma stavolta mi sento di giudicare e di dire che hanno sbagliato. Sono amareggiato. Sì, non lo nascondo; non me lo aspettavo, così ho fatto alcuni errori non da me nei primi minuti, per fortuna ho le spalle larghe. Voglia di estero? Il punto è che lì non accadono certe cose. Noi di certo dobbiamo maturare come squadra ma il processo di crescita deve avvenire anche tra i tifosi. La verità è che dovremmo vivere con meno invidia e più cordialità ed empatia".

Bonucci sta con Mancini, l'Italia può solo migliorare

Lasciando da parte l'atteggiamento dei tifosi, Leonardo Bonucci è tornato anche sul percorso di crescita della Nazionale. La squadra azzurra, come confermato anche dal ct Mancini può solo migliorare, raggiungendo l'obiettivo della qualificazione a Euro 2020: "È un clima nuovo; si è visto nell'approccio, nell'entusiasmo e nelle energie messe in queste partite; Mancini ci fa star bene dentro e fuori dal campo, era tempo che non succedeva in Nazionale. Ci sono tutti gli elementi per fare una grande qualificazione a Euro 2020″.

Leonardo Bonucci stupito da Tonali

In conclusione una considerazione su Tonali. Il difensore della Juventus è rimasto colpito dal talento del Brescia, oggetto dei desideri di calciomercato anche della Vecchia Signora: "Ha dimostrato in questi giorni di reggere il peso di stare tra i grandi; non me lo aspettavo da un ragazzo che ancora deve esordire in serie A; ha personalità, qualità, deve crescere in una grande squadra".